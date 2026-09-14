Тостер Smeg TSF01NBEU темно-синий

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Мощность
950
Основной цвет
синий
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730611
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Тостер Smeg — это сочетание стильного дизайна и функциональности, идеально вписывающееся в интерьер любой кухни. Этот компактный прибор позволяет за раз готовить до двух тостов, что делает его идеальным выбором для небольшой семьи или индивидуального использования. Корпус тостера выполнен из качественного пластика в привлекательном синем цвете, который добавит яркий акцент в вашу кухню.
Мощность тостера составляет 950 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание хлеба. Вы сможете легко контролировать процесс благодаря наличию кнопки отмены, которая позволяет мгновенно остановить приготовление. Для удобства очищения тостер оснащен съемным поддоном для крошек, что упрощает уход за прибором и поддержание его в чистоте.
Тостер производится в Китае и сочетает в себе надежность и долговечность, обеспечивая высокий уровень качества приготовления. Благодаря двум независимым отделениям, вы можете одновременно поджаривать тосты разной степени готовности. Этот тостер от Smeg станет не только полезным инструментом на вашей кухне, но и стильным элементом ее декора.
Тостер Smeg — это сочетание стильного дизайна и функциональности, идеально вписывающееся в интерьер любой кухни. Этот компактный прибор позволяет за раз готовить до двух тостов, что делает его идеальным выбором для небольшой семьи или индивидуального использования. Корпус тостера выполнен из качественного пластика в привлекательном синем цвете, который добавит яркий акцент в вашу кухню.
Мощность тостера составляет 950 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание хлеба. Вы сможете легко контролировать процесс благодаря наличию кнопки отмены, которая позволяет мгновенно остановить приготовление. Для удобства очищения тостер оснащен съемным поддоном для крошек, что упрощает уход за прибором и поддержание его в чистоте.
Тостер производится в Китае и сочетает в себе надежность и долговечность, обеспечивая высокий уровень качества приготовления. Благодаря двум независимым отделениям, вы можете одновременно поджаривать тосты разной степени готовности. Этот тостер от Smeg станет не только полезным инструментом на вашей кухне, но и стильным элементом ее декора.
Тостер Smeg TSF01NBEU темно-синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF01NBEU темно-синий