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Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный

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Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный - фото 1
Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный - фото 2
Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный - фото 3
Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный - фото 4
Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный - фото 5
Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный - фото 6
Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1100
Цвет
красный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
7 степеней поджаривания, цельнометаллическая конструкция
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный - фото 1
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный - фото 2
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный - фото 3
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный - фото 4
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный - фото 5
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный - фото 6
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730656
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1100
Цвет
красный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
7 степеней поджаривания, цельнометаллическая конструкция
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
решетка для подогрева булочек, поддон для крошек
Габариты
210 x 286 x 184 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х26
Вес, кг.
2.7

Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный

Тостер KitchenAid — это сочетание стильного дизайна и функциональности, идеально подходящее для вашего кухонного пространства. Выполненный в ярком красном цвете, этот тостер с металлическим корпусом становится настоящим украшением кухни. С весом 2,3 кг, он отличается стабильностью и надежностью в использовании. Мощностью 1100 Вт, тостер обеспечивает быстрое и равномерное обжаривание хлеба. Благодаря наличию двух отделений, вы можете готовить до двух тостов одновременно, что удобно для семейных завтраков. Тостер оснащен функцией автоматического центрирования, что гарантирует равномерное обжаривание. Функция регулировки степени обжаривания позволяет выбрать идеальный для вас уровень хруста. По окончании процесса вас оповестит звуковое оповещение, так что вы не пропустите момент готовности. Также KitchenAid предусмотрел удобный съемный поддон для крошек, что значительно упрощает чистку устройства. Для любителей разнообразия, тостер оснащен решеткой для подогрева булочек, что расширяет его функциональные возможности. Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить процесс, если это необходимо. Несмотря на отсутствие дисплея, все операции регулируются интуитивно понятными механическими элементами управления. Тостер KitchenAid — это надежное и стильное решение для вашего утра, которое делает приготовление любимых тостов простым и приятным процессом.

Отзывы о товаре Тостер KitchenAid 5KMT221EER красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1100
Цвет
красный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Функции особенности
7 степеней поджаривания, цельнометаллическая конструкция
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
решетка для подогрева булочек, поддон для крошек
Габариты
210 x 286 x 184 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер KitchenAid — это сочетание стильного дизайна и функциональности, идеально подходящее для вашего кухонного пространства. Выполненный в ярком красном цвете, этот тостер с металлическим корпусом становится настоящим украшением кухни. С весом 2,3 кг, он отличается стабильностью и надежностью в использовании. Мощностью 1100 Вт, тостер обеспечивает быстрое и равномерное обжаривание хлеба. Благодаря наличию двух отделений, вы можете готовить до двух тостов одновременно, что удобно для семейных завтраков. Тостер оснащен функцией автоматического центрирования, что гарантирует равномерное обжаривание. Функция регулировки степени обжаривания позволяет выбрать идеальный для вас уровень хруста. По окончании процесса вас оповестит звуковое оповещение, так что вы не пропустите момент готовности. Также KitchenAid предусмотрел удобный съемный поддон для крошек, что значительно упрощает чистку устройства. Для любителей разнообразия, тостер оснащен решеткой для подогрева булочек, что расширяет его функциональные возможности. Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить процесс, если это необходимо. Несмотря на отсутствие дисплея, все операции регулируются интуитивно понятными механическими элементами управления. Тостер KitchenAid — это надежное и стильное решение для вашего утра, которое делает приготовление любимых тостов простым и приятным процессом.
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Отзывы


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