Тостер Smeg TSF01CREU кремовый
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Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Одностороннее обжаривание; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467370
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Одностороннее обжаривание; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
19,8х31х19,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х23
Вес, кг.
3.8
Описание товара Тостер Smeg TSF01CREU кремовый
Мощность 950 Вт, механическое управление, электронное, количество отделений 2, количество тостов на отделение 1, материал корпуса металл, кнопка стоп, поддон для крошек.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Одностороннее обжаривание; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
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Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
19,8х31х19,5
Страна производитель
Китай
Мощность 950 Вт, механическое управление, электронное, количество отделений 2, количество тостов на отделение 1, материал корпуса металл, кнопка стоп, поддон для крошек.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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