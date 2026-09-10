Top.Mail.Ru
Тостер Smeg TSF01PBEU голубой пастельный голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тостер Smeg TSF01PBEU голубой пастельный голубой

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тостер Smeg TSF01PBEU голубой пастельный голубой - фото 1
Тостер Smeg TSF01PBEU голубой пастельный голубой - фото 2
Тостер Smeg TSF01PBEU голубой пастельный голубой - фото 3
Тостер Smeg TSF01PBEU голубой пастельный голубой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
голубой
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер Smeg TSF01PBEU голубой пастельный голубой - фото 1
  • Тостер Smeg TSF01PBEU голубой пастельный голубой - фото 2
  • Тостер Smeg TSF01PBEU голубой пастельный голубой - фото 3
  • Тостер Smeg TSF01PBEU голубой пастельный голубой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459373
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
голубой
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер, инструкция
Габариты
19,8х31х19,5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х23
Вес, кг.
3.5

Описание товара Тостер Smeg TSF01PBEU голубой пастельный голубой

Мощность 950 Вт; механическое управление; количество отделений 2; количество тостов на отделение 1; материал корпуса металл; регулировка степени поджаривания, подогрев, размораживание; кнопка стоп; поддон для крошек.

Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF01PBEU голубой пастельный голубой




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
голубой
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер, инструкция
Габариты
19,8х31х19,5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность 950 Вт; механическое управление; количество отделений 2; количество тостов на отделение 1; материал корпуса металл; регулировка степени поджаривания, подогрев, размораживание; кнопка стоп; поддон для крошек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Smeg TSF01PBEU голубой пастельный голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...