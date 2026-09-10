Тостер Smeg TSF01PGEU пастельный зеленый
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Характеристики
Описание товара Тостер Smeg TSF01PGEU пастельный зеленый
Тостер Smeg — это стильное и функциональное устройство, которое станет идеальным дополнением вашей кухни. Элегантный зеленый корпус из металла придаёт ему современный и утончённый вид, а многочисленные функции обеспечивают лёгкость и удобство в использовании. Этот тостер оснащён двумя отделениями, позволяющими одновременно готовить до двух тостов. Благодаря функции автоматического выброса тостов, вы можете быть уверены, что ваши тосты будут приготовлены идеально и без лишних усилий. Автоматическое центрирование хлеба обеспечивает равномерное обжаривание каждой ломти, а функция экстра подъема маленьких ломтиков хлеба позволяет легко извлекать даже самые небольшие кусочки. С мощностью в 950 Вт тостер Smeg гарантирует быстрое достижение идеальной степени обжаривания, которую вы можете регулировать по своему вкусу. Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить процесс, если это необходимо. Особое внимание уделено простоте ухода за прибором: съемный поддон для крошек обеспечивает чистоту рабочей поверхности и упрощает уход за устройством. Вес устройства составляет 2,43 кг, что делает его достаточно стабильным и в то же время удобным для перемещения. Производится в Китае под брендом Smeg, который славится своим качеством и надёжностью. Если вы ищете сочетание эффективности, стиля и качества, тостер Smeg станет прекрасным выбором для вашего дома.
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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