Top.Mail.Ru
Тостер KitchenAid 5KMT221ESX нержавеющая сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тостер KitchenAid 5KMT221ESX нержавеющая сталь

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тостер KitchenAid 5KMT221ESX - фото 1
Тостер KitchenAid 5KMT221ESX - фото 2
Тостер KitchenAid 5KMT221ESX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
  • Тостер KitchenAid 5KMT221ESX - фото 1
  • Тостер KitchenAid 5KMT221ESX - фото 2
  • Тостер KitchenAid 5KMT221ESX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459693
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Размеры в упаковке, см
35х26х26
Вес, кг.
2.7

Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT221ESX нержавеющая сталь

Основные функции включают в себя четыре изысканные опции: «поддержание тепла», «размораживание», «бейгл» и «разогрев» для оптимального приготовления тостов и великолепного начала завтраков и чаепитий. Даже эта меньшая версия имеет очень широкое 3-см отделение для размещения толстых ломтиков деревенского хлеба и выпечки. Вы можете удовлетворить предпочтения всех членов семьи с семью степенями поджарки от легкого подрумянивания до основательной прожарки почти как на гриле. Предусмотрительное инженерное решение включает в себя функцию 3-минутного поддержания тепла, если вы отлучились и вовремя не извлекли тост. Вы также можете вручную разогреть тост в течение 30 секунд. Не хватило свежего хлеба? Мягко разморозьте замороженный хлеб, чтобы он стал как свежий. Украсьте ланчи и перекуски благодаря функции приготовления бейглов и булочек, золотистых внутри и теплых снаружи. Функция ручного подъема и спуска позволяет прервать процесс поджаривания в любое время. Звуковое оповещение дает вам знать, когда хлеб готов.

Отзывы о товаре Тостер KitchenAid 5KMT221ESX нержавеющая сталь




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Описание
Основные функции включают в себя четыре изысканные опции: «поддержание тепла», «размораживание», «бейгл» и «разогрев» для оптимального приготовления тостов и великолепного начала завтраков и чаепитий. Даже эта меньшая версия имеет очень широкое 3-см отделение для размещения толстых ломтиков деревенского хлеба и выпечки. Вы можете удовлетворить предпочтения всех членов семьи с семью степенями поджарки от легкого подрумянивания до основательной прожарки почти как на гриле. Предусмотрительное инженерное решение включает в себя функцию 3-минутного поддержания тепла, если вы отлучились и вовремя не извлекли тост. Вы также можете вручную разогреть тост в течение 30 секунд. Не хватило свежего хлеба? Мягко разморозьте замороженный хлеб, чтобы он стал как свежий. Украсьте ланчи и перекуски благодаря функции приготовления бейглов и булочек, золотистых внутри и теплых снаружи. Функция ручного подъема и спуска позволяет прервать процесс поджаривания в любое время. Звуковое оповещение дает вам знать, когда хлеб готов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер KitchenAid 5KMT221ESX нержавеющая сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...