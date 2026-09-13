Top.Mail.Ru
Тостер Ariete 156 Vintage (00C015605AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тостер Ariete 156 Vintage (00C015605AR0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тостер Ariete 156 Vintage (00C015605AR0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
1600
Основной цвет
голубой
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Регулировка температуры
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714093
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARIETE
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
1600
Основной цвет
голубой
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Регулировка температуры
да
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х26
Вес, кг.
3.7

Описание товара Тостер Ariete 156 Vintage (00C015605AR0)

Представьте себе начало нового дня, наполненное ароматом свежих, хрустящих тостов, идеально поджаренных для вас и вашей семьи. Тостер Ariete — это не просто прибор для завтрака, а настоящий центр кухни, созданный для тех, кто ценит безупречное качество, эффективность и стиль. С его четырьмя просторными отделениями вы в считанные минуты сможете приготовить тосты для всех домочадцев, превратив утреннюю суматоху в приятный и спокойный ритуал. Мощность этого устройства составляет впечатляющие 1630 Вт, что гарантирует невероятно быструю и равномерную прожарку. Каждый ломтик хлеба будет пропечен идеально, с золотистой, хрустящей корочкой и нежным, теплым мякишем внутри. Благодаря продуманной конструкции и высокой мощности, вам больше не придется сталкиваться с ситуацией, когда один тост уже готов, а другой еще даже не начал подрумяниваться. Четыре тоста одновременно — это настоящая свобода для больших семей или для тех случаев, когда к вам неожиданно нагрянули гости.



Теги товара: на 4 тоста

Отзывы о товаре Тостер Ariete 156 Vintage (00C015605AR0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARIETE
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
1600
Основной цвет
голубой
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Регулировка температуры
да
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе начало нового дня, наполненное ароматом свежих, хрустящих тостов, идеально поджаренных для вас и вашей семьи. Тостер Ariete — это не просто прибор для завтрака, а настоящий центр кухни, созданный для тех, кто ценит безупречное качество, эффективность и стиль. С его четырьмя просторными отделениями вы в считанные минуты сможете приготовить тосты для всех домочадцев, превратив утреннюю суматоху в приятный и спокойный ритуал. Мощность этого устройства составляет впечатляющие 1630 Вт, что гарантирует невероятно быструю и равномерную прожарку. Каждый ломтик хлеба будет пропечен идеально, с золотистой, хрустящей корочкой и нежным, теплым мякишем внутри. Благодаря продуманной конструкции и высокой мощности, вам больше не придется сталкиваться с ситуацией, когда один тост уже готов, а другой еще даже не начал подрумяниваться. Четыре тоста одновременно — это настоящая свобода для больших семей или для тех случаев, когда к вам неожиданно нагрянули гости.


Теги товара: на 4 тоста
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Ariete 156 Vintage (00C015605AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...