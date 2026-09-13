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Тостер Ariete 156 Vintage (00C015604AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Ariete 156 Vintage (00C015604AR0)

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Тостер Ariete 156 Vintage (00C015604AR0) - фото 1
Тостер Ariete 156 Vintage (00C015604AR0) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1600
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Функции особенности
подогрев,размораживание
  • Тостер Ariete 156 Vintage (00C015604AR0) - фото 1
  • Тостер Ariete 156 Vintage (00C015604AR0) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714092
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1600
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
подогрев,размораживание
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Нет
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
370 х 330 х 260 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х26
Вес, кг.
3.7

Описание товара Тостер Ariete 156 Vintage (00C015604AR0)

1600 Вт, количество тостов: 4, корпус: металл, 6 степеней обжаривания, цвет зеленый

Отзывы о товаре Тостер Ariete 156 Vintage (00C015604AR0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARIETE
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1600
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
подогрев,размораживание
Развернуть
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Нет
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
370 х 330 х 260 мм
Страна производитель
Китай
Описание
1600 Вт, количество тостов: 4, корпус: металл, 6 степеней обжаривания, цвет зеленый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Ariete 156 Vintage (00C015604AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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