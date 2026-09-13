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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
815
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714085
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Описание товара Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0)
Тостер ARIETE 149/12 с 2 отделениями дополнен функцией размораживания, используя которую вы сможете подготовить, к примеру, круассаны или булочки. Функция подогрева придаст аппетитный вид уже обжаренным тостам. Прочные ножки в основании домашнего помощника устойчиво зафиксируют его на любой поверхности. Благодаря автоматическому центрированию каждый кусочек хлеба или батона равномерно покрывается ароматной хрустящей корочкой. На корпусе ARIETE 149/12 появились механические элементы управления, обеспечивающие доступ к функционалу и позволяющие выбрать среди 6 степеней обжаривания. Крошки от хлебобулочных изделий поступают в специальный поддон, который вынимается из прибора одним движением для последующей очистки от загрязнений. Конструкцией корпуса предусмотрен вместительный отсек для компактного хранения сетевого шнура.
Тостер ARIETE 149/12 с 2 отделениями дополнен функцией размораживания, используя которую вы сможете подготовить, к примеру, круассаны или булочки. Функция подогрева придаст аппетитный вид уже обжаренным тостам. Прочные ножки в основании домашнего помощника устойчиво зафиксируют его на любой поверхности. Благодаря автоматическому центрированию каждый кусочек хлеба или батона равномерно покрывается ароматной хрустящей корочкой. На корпусе ARIETE 149/12 появились механические элементы управления, обеспечивающие доступ к функционалу и позволяющие выбрать среди 6 степеней обжаривания. Крошки от хлебобулочных изделий поступают в специальный поддон, который вынимается из прибора одним движением для последующей очистки от загрязнений. Конструкцией корпуса предусмотрен вместительный отсек для компактного хранения сетевого шнура.
Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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