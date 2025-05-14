Тостер Bosch TAT3P423 970Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
970
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
автоцентрирование тостов, бесступенчатый терморегулятор, плавный лифт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366057
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
970
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
автоцентрирование тостов, бесступенчатый терморегулятор, плавный лифт
Решетка для подогрева булочек
Да
Габариты
19,5х30х17 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х21
Вес, кг.
2.2
Описание товара Тостер Bosch TAT3P423 970Вт черный
Интегрированная складывающаяся подставка для подогрева выпечки Настройки разморозки и разогрева: размораживает тост и делает его хрустящим Автоматическое центрирование тостов High Lift: позволяет легко вытащить даже небольшие кусочки хлеба Автоматическое отключение: выключает тостер, когда хлеб застревает
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Бренд
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
970
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
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Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
автоцентрирование тостов, бесступенчатый терморегулятор, плавный лифт
Решетка для подогрева булочек
Да
Габариты
19,5х30х17 см
Страна производитель
Китай
Интегрированная складывающаяся подставка для подогрева выпечки Настройки разморозки и разогрева: размораживает тост и делает его хрустящим Автоматическое центрирование тостов High Lift: позволяет легко вытащить даже небольшие кусочки хлеба Автоматическое отключение: выключает тостер, когда хлеб застревает
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе, черные
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе, черные
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирала тостер именно черного цвета под всю технику, решила все-таки взять надежный бренд. И я от него в восторге! Компактный, легкий, дизайнерская серия - хочу теперь такой же чайник тосты идеальные получились со второго раза (на режиме 5). Коробка была запечатана очень хорошо, доставлено в отличном состоянии. Прогрела по инструкции перед первым приготовлением, никакого запаха нет. Спасибо! Дополняю: в использовании очень удобный, не пожалела
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Отзывы о товаре Тостер Bosch TAT3P423 970Вт черный
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирала тостер именно черного цвета под всю технику, решила все-таки взять надежный бренд. И я от него в восторге! Компактный, легкий, дизайнерская серия - хочу теперь такой же чайник тосты идеальные получились со второго раза (на режиме 5). Коробка была запечатана очень хорошо, доставлено в отличном состоянии. Прогрела по инструкции перед первым приготовлением, никакого запаха нет. Спасибо! Дополняю: в использовании очень удобный, не пожалела