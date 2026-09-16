Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной
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Характеристики
Описание товара Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной
Тостер Rondell - это стильное и функциональное устройство, которое прекрасно впишется в интерьер любой кухни. Этот тостер оснащен двумя отделениями, позволяя вам готовить два тоста одновременно. Благодаря автоматическому выбросу тостов, вам не придется беспокоиться о том, что ваши угощения подгорят. Функция автоматического центрирования гарантирует равномерное подрумянивание с обеих сторон. Тостер оснащен дисплеем, что делает управление простым и удобным. Он выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и прочность. Съемный поддон для крошек облегчит очистку устройства, поддерживая вашу кухню в чистоте. Мощность тостера составляет 800 Вт, что обеспечивает быстрое и качественное приготовление ваших любимых тостов. Сделанный в Китае под брендом Rondell, этот тостер представляет собой идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности. Вес устройства составляет всего 1,41 кг, что делает его достаточно компактным для любого кухонного пространства.
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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