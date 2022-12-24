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Тостер Kitfort КТ-2047 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Kitfort КТ-2047

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Тостер Kitfort КТ-2047 - фото 1
Тостер Kitfort КТ-2047 - фото 2
Тостер Kitfort КТ-2047 - фото 3
Тостер Kitfort КТ-2047 - фото 4
Тостер Kitfort КТ-2047 - фото 5
Тостер Kitfort КТ-2047 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
  • Тостер Kitfort КТ-2047 - фото 1
  • Тостер Kitfort КТ-2047 - фото 2
  • Тостер Kitfort КТ-2047 - фото 3
  • Тостер Kitfort КТ-2047 - фото 4
  • Тостер Kitfort КТ-2047 - фото 5
  • Тостер Kitfort КТ-2047 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481188
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Тостеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х19
Вес, кг.
1.6

Описание товара Тостер Kitfort КТ-2047

Тостер Kitfort КТ-2047 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, в процессе приготовления. Тостер оснащён панелью управления с LED-дисплеем и сенсорными кнопками, с помощью которых регулируется степень поджаривания, а также включаются режимы «Подогрев» или «Разморозка». Благодаря 7 степеням поджаривания вы можете приготовить горячие тосты на любой вкус и из любых видов хлеба. В нижней части корпуса тостера расположен выдвижной поддон для крошек, поэтому чистить тостер просто и удобно. Широкие слоты для тостов позволяют поджаривать не только тонкие ломтики хлеба, но и толстые. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их поджарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска.

Отзывы о товаре Тостер Kitfort КТ-2047

24.12.2022
Евгений Евгеньевич Предеин

Достоинства:
Стильный дизайн
Удобен в использований
Доступная инструкция
Хорошая зажарка хлеба
Соответствует описанию

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Заказали у вас на сайте Тостер Kitfort КТ-2047. Товар пришёл быстро. Приятный менеджер всё доступно рассказала. После заказа на сайте, когда товар пришёл, позвонил оператор и сообщил о доставке. При следующей покупке других товаров будем обращаться в этот магазин.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Тостеры
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Kitfort КТ-2047 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, в процессе приготовления. Тостер оснащён панелью управления с LED-дисплеем и сенсорными кнопками, с помощью которых регулируется степень поджаривания, а также включаются режимы «Подогрев» или «Разморозка». Благодаря 7 степеням поджаривания вы можете приготовить горячие тосты на любой вкус и из любых видов хлеба. В нижней части корпуса тостера расположен выдвижной поддон для крошек, поэтому чистить тостер просто и удобно. Широкие слоты для тостов позволяют поджаривать не только тонкие ломтики хлеба, но и толстые. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их поджарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.12.2022
Евгений Евгеньевич Предеин

Достоинства:
Стильный дизайн
Удобен в использований
Доступная инструкция
Хорошая зажарка хлеба
Соответствует описанию

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Заказали у вас на сайте Тостер Kitfort КТ-2047. Товар пришёл быстро. Приятный менеджер всё доступно рассказала. После заказа на сайте, когда товар пришёл, позвонил оператор и сообщил о доставке. При следующей покупке других товаров будем обращаться в этот магазин.


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