Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Тостеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 481188
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Тостер Kitfort КТ-2047 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, в процессе приготовления. Тостер оснащён панелью управления с LED-дисплеем и сенсорными кнопками, с помощью которых регулируется степень поджаривания, а также включаются режимы «Подогрев» или «Разморозка». Благодаря 7 степеням поджаривания вы можете приготовить горячие тосты на любой вкус и из любых видов хлеба. В нижней части корпуса тостера расположен выдвижной поддон для крошек, поэтому чистить тостер просто и удобно. Широкие слоты для тостов позволяют поджаривать не только тонкие ломтики хлеба, но и толстые. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их поджарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска.
Достоинства:
Стильный дизайн
Удобен в использований
Доступная инструкция
Хорошая зажарка хлеба
Соответствует описанию
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Заказали у вас на сайте Тостер Kitfort КТ-2047. Товар пришёл быстро. Приятный менеджер всё доступно рассказала. После заказа на сайте, когда товар пришёл, позвонил оператор и сообщил о доставке. При следующей покупке других товаров будем обращаться в этот магазин.
Тостер Kitfort КТ-2047 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, в процессе приготовления. Тостер оснащён панелью управления с LED-дисплеем и сенсорными кнопками, с помощью которых регулируется степень поджаривания, а также включаются режимы «Подогрев» или «Разморозка». Благодаря 7 степеням поджаривания вы можете приготовить горячие тосты на любой вкус и из любых видов хлеба. В нижней части корпуса тостера расположен выдвижной поддон для крошек, поэтому чистить тостер просто и удобно. Широкие слоты для тостов позволяют поджаривать не только тонкие ломтики хлеба, но и толстые. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их поджарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска.
Достоинства:
Стильный дизайн
Удобен в использований
Доступная инструкция
Хорошая зажарка хлеба
Соответствует описанию
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Заказали у вас на сайте Тостер Kitfort КТ-2047. Товар пришёл быстро. Приятный менеджер всё доступно рассказала. После заказа на сайте, когда товар пришёл, позвонил оператор и сообщил о доставке. При следующей покупке других товаров будем обращаться в этот магазин.
Тостер Kitfort КТ-2047 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тостер Kitfort КТ-2047
Достоинства:
Стильный дизайн
Удобен в использований
Доступная инструкция
Хорошая зажарка хлеба
Соответствует описанию
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Заказали у вас на сайте Тостер Kitfort КТ-2047. Товар пришёл быстро. Приятный менеджер всё доступно рассказала. После заказа на сайте, когда товар пришёл, позвонил оператор и сообщил о доставке. При следующей покупке других товаров будем обращаться в этот магазин.