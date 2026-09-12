Тостер Starwind ST3106 750Вт черный
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Характеристики
Описание товара Тостер Starwind ST3106 750Вт черный
Тостер StarWind — идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля, функциональности и доступной цены. Этот элегантный черный прибор станет отличным дополнением любой кухни. С его помощью можно одновременно приготовить два тоста, что удобно для небольших семей или для индивидуального использования. Данная модель обладает мощностью 750 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание хлеба. Функция автоматического выброса тостов гарантирует безопасность и удобство использования, исключая необходимость вынуть горячий хлеб вручную. Встроенное автоматическое центрирование позволяет равномерно поджаривать ломтики различной толщины с обеих сторон. Тостер StarWind предлагает функцию регулировки степени обжаривания, позволяя настроить прибор по вашему вкусу — от слабой до интенсивной прожарки. Несмотря на все свои функции, тостер остаётся компактным и лёгким — его вес составляет всего 1,03 кг, что позволяет легко перемещать и хранить его. Корпус тостера выполнен из качественного пластика, что обеспечивает долговечность и простоту ухода за прибором. Отсутствие функции звукового оповещения делает работу тостера более тихой, что является преимуществом для многих пользователей. Тостер StarWind — это надёжный, стильный и простой в использовании прибор, который станет вашим надежным помощником на кухне, обеспечивая вкусные и хрустящие тосты каждый день.
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Теги товара: на 2 тоста
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Теги товара: на 2 тоста
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