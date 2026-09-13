Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
выдвижной лоток для крошек, нескользящая основа, отсек для шнур
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704289
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выдвижной лоток для крошек, нескользящая основа, отсек для шнур
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, документация, упаковка
Габариты
285x157x190 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х16
Вес, кг.
1.33
Описание товара Тостер Maxwell MW-1504 750Вт белый
Начните день с хрустящих ароматных тостов с тостером Maxwell MW-1504 W. Это устройство мощностью в 750 Вт позволит вам быстро приготовить два тоста за один раз, ведь в нем предусмотрено два отделения. При этом из шести степеней обжаривания вы можете выбрать, которая нравится вам больше всего. О тщательной прожарке будет свидетельствовать автоматическое центрирование остов, а для маленьких ломтиков имеется экстра-подъем. С Maxwell MW-1504 W на вашей кухне будет царить порядок, ведь в нем имеется поддон для крошек. Прорезиненные ножки обеспечат прибору максимальную устойчивость, а термоизолированный корпус – безопасность эксплуатации тостера.
выдвижной лоток для крошек, нескользящая основа, отсек для шнур
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, документация, упаковка
Габариты
285x157x190 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Начните день с хрустящих ароматных тостов с тостером Maxwell MW-1504 W. Это устройство мощностью в 750 Вт позволит вам быстро приготовить два тоста за один раз, ведь в нем предусмотрено два отделения. При этом из шести степеней обжаривания вы можете выбрать, которая нравится вам больше всего. О тщательной прожарке будет свидетельствовать автоматическое центрирование остов, а для маленьких ломтиков имеется экстра-подъем. С Maxwell MW-1504 W на вашей кухне будет царить порядок, ведь в нем имеется поддон для крошек. Прорезиненные ножки обеспечат прибору максимальную устойчивость, а термоизолированный корпус – безопасность эксплуатации тостера.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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