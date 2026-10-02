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Тостер Zelmer ZTS7386 WHITE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Zelmer ZTS7386 WHITE

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Тостер Zelmer ZTS7386 WHITE - фото 1
Тостер Zelmer ZTS7386 WHITE - фото 2
Тостер Zelmer ZTS7386 WHITE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
регулировка степени обжаривания,размораживание,кнопка отмены,подогрев
  • Тостер Zelmer ZTS7386 WHITE - фото 1
  • Тостер Zelmer ZTS7386 WHITE - фото 2
  • Тостер Zelmer ZTS7386 WHITE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 420761
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тостер Zelmer ZTS7386 WHITE
1 270 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Функции особенности
регулировка степени обжаривания,размораживание,кнопка отмены,подогрев
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Размеры в упаковке, см
27х18х14
Вес, кг.
1.2

Описание товара Тостер Zelmer ZTS7386 WHITE

Тостер Zelmer ZTS7386 станет незаменимым помощником при приготовлении бутербродов для всей семьи. Тостер Zelmer ZTS7386 поджаривает 2 кусочка хлеба одновременно. Мощность устройства достигает 750 Вт, в зависимости от предпочитаемой вами степени прожарки тоста производитель предоставил в ваше распоряжение 7 режимов работы техники.



Теги товара: на 2 тоста, белые

Отзывы о товаре Тостер Zelmer ZTS7386 WHITE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
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Функции особенности
регулировка степени обжаривания,размораживание,кнопка отмены,подогрев
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Описание
Тостер Zelmer ZTS7386 станет незаменимым помощником при приготовлении бутербродов для всей семьи. Тостер Zelmer ZTS7386 поджаривает 2 кусочка хлеба одновременно. Мощность устройства достигает 750 Вт, в зависимости от предпочитаемой вами степени прожарки тоста производитель предоставил в ваше распоряжение 7 режимов работы техники.


Теги товара: на 2 тоста, белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Zelmer ZTS7386 WHITE - по цене 1270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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