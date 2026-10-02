Тостер Zelmer ZTS7386 WHITE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
регулировка степени обжаривания,размораживание,кнопка отмены,подогрев
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб.
В наличии
Код товара: 420761
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 270 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Функции особенности
регулировка степени обжаривания,размораживание,кнопка отмены,подогрев
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Размеры в упаковке, см
27х18х14
Вес, кг.
1.2
Описание товара Тостер Zelmer ZTS7386 WHITE
Тостер Zelmer ZTS7386 станет незаменимым помощником при приготовлении бутербродов для всей семьи. Тостер Zelmer ZTS7386 поджаривает 2 кусочка хлеба одновременно. Мощность устройства достигает 750 Вт, в зависимости от предпочитаемой вами степени прожарки тоста производитель предоставил в ваше распоряжение 7 режимов работы техники.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, черные
Теги товара: на 2 тоста, белые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Развернуть
Функции особенности
регулировка степени обжаривания,размораживание,кнопка отмены,подогрев
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Тостер Zelmer ZTS7386 станет незаменимым помощником при приготовлении бутербродов для всей семьи. Тостер Zelmer ZTS7386 поджаривает 2 кусочка хлеба одновременно. Мощность устройства достигает 750 Вт, в зависимости от предпочитаемой вами степени прожарки тоста производитель предоставил в ваше распоряжение 7 режимов работы техники.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, черные
Теги товара: на 2 тоста, белые
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, черные
Теги товара: на 2 тоста, белые
Тостер Zelmer ZTS7386 WHITE - по цене 1270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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