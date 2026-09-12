Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
функция центрирования, функция разморозки, двустороннее поджаривание
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702219
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функция центрирования, функция разморозки, двустороннее поджаривание
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
28x16x17.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х15
Вес, кг.
1.03
Описание товара Тостер Starwind ST4107 750Вт белый
Тостер StarWind — отличный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности и стильного дизайна. Благодаря мощности 750 Вт и двум отделениям, он позволяет одновременно приготовить два хрустящих тоста. Интеллектуальные функции, такие как автоматический выброс тостов и автоматическое центрирование, обеспечивают равномерное поджаривание ломтиков любого размера.
Тостер выполнен из качественного пластика белого цвета, что добавляет кухне современный и аккуратный вид. Удобная регулировка степени обжаривания позволяет выбрать идеальную степень подрумянивания для вашего желания. Наличие кнопки отмены делает управление процессом приготовления еще более гибким.
Съемный поддон для крошек облегчает чистку устройства, обеспечивая дополнительный комфорт в эксплуатации. Благодаря весу всего 1,03 кг, тостер легко перемещать и хранить.
Тостер StarWind — это удачное сочетание простоты использования и необходимых возможностей для ежедневного приготовления вкусных тостов.
функция центрирования, функция разморозки, двустороннее поджаривание
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
28x16x17.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер StarWind — отличный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности и стильного дизайна. Благодаря мощности 750 Вт и двум отделениям, он позволяет одновременно приготовить два хрустящих тоста. Интеллектуальные функции, такие как автоматический выброс тостов и автоматическое центрирование, обеспечивают равномерное поджаривание ломтиков любого размера.
Тостер выполнен из качественного пластика белого цвета, что добавляет кухне современный и аккуратный вид. Удобная регулировка степени обжаривания позволяет выбрать идеальную степень подрумянивания для вашего желания. Наличие кнопки отмены делает управление процессом приготовления еще более гибким.
Съемный поддон для крошек облегчает чистку устройства, обеспечивая дополнительный комфорт в эксплуатации. Благодаря весу всего 1,03 кг, тостер легко перемещать и хранить.
Тостер StarWind — это удачное сочетание простоты использования и необходимых возможностей для ежедневного приготовления вкусных тостов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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