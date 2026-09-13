Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703518
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Описание товара Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый
Тостер Hyundai - это идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна, выполненное в элегантном бежевом цвете. Оснащённый мощностью 700 Вт, он обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание до двух тостов одновременно.
Устройство имеет две отделения для приготовления тостов, а благодаря функции автоматического центрирования ломти хлеба равномерно поджариваются с обеих сторон. Удобная функция автоматического выброса тостов позволяет избежать подгорания, обеспечивая лёгкость и безопасность использования.
Тостер оснащён регулируемой системой обжаривания, что даёт возможность выбрать идеальную степень золотистой корочки по вашему вкусу. Если требуется остановить процесс в любом моменте, предусмотрена кнопка отмены.
Практичность данного устройства дополняет съёмный поддон для крошек, который облегчает чистку и поддержание тостера в идеальном состоянии. Корпус, выполненный из высококачественного пластика, обеспечивает долговечность и стабильную работу прибора.
Hyundai продолжает демонстрировать приверженность качеству и инновациям, предлагая пользователям надёжные и стильные кухонные помощники для каждого дня.
Тостер Hyundai - это идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна, выполненное в элегантном бежевом цвете. Оснащённый мощностью 700 Вт, он обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание до двух тостов одновременно.
Устройство имеет две отделения для приготовления тостов, а благодаря функции автоматического центрирования ломти хлеба равномерно поджариваются с обеих сторон. Удобная функция автоматического выброса тостов позволяет избежать подгорания, обеспечивая лёгкость и безопасность использования.
Тостер оснащён регулируемой системой обжаривания, что даёт возможность выбрать идеальную степень золотистой корочки по вашему вкусу. Если требуется остановить процесс в любом моменте, предусмотрена кнопка отмены.
Практичность данного устройства дополняет съёмный поддон для крошек, который облегчает чистку и поддержание тостера в идеальном состоянии. Корпус, выполненный из высококачественного пластика, обеспечивает долговечность и стабильную работу прибора.
Hyundai продолжает демонстрировать приверженность качеству и инновациям, предлагая пользователям надёжные и стильные кухонные помощники для каждого дня.
Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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