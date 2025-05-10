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Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый

18 Отзывы
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Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 1
Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 2
Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 3
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Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 5
Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 6
Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 7
Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 8
Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 9
Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 10
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Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 12
Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 13
Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 14
Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 15
Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 16
Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 17
Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 18
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый
Количество отделений
1
Количество тостов
1
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
7 степеней обжаривания
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  • Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 2
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  • Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 11
  • Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 12
  • Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 13
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  • Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 15
  • Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 16
  • Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 17
  • Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 18
  • Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 19
  • Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571679
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый
Количество отделений
1
Количество тостов
1
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
7 степеней обжаривания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х11
Вес, кг.
1.22

Описание товара Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый

Тостер Hyundai HYT-8006 белый/серыйОсновные характеристикиМощность: 700 ВтУправлениемеханическоеКоличество отделений: 1Количество степеней обжаривания: 7ОсобенностиБесступенчатый терморегулятор: ДАНескользящая основа: ДААвтоцентрирование тостов: ДАВыдвижной (съемный) лоток для крошек: ДАКорпусЦвет: белыйЦвет дополнительный: серыйМатериал корпуса: пластикОтсек для сетевого шнура: ДА

Отзывы о товаре Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый

Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
сразу после первого куска хлеба убирать мощность,иначе второй будет больше прожарен.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный! Компактный, занимает мало места! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Адэля З.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену прекрасен! простой, без лишних заморочек!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Артур Т.

Достоинства:


Комментарий:
Миниатюрный тостер. Вполне справляется со своей задачей
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Elena P.

Достоинства:


Комментарий:
Кусочек хлеба аккуратно возвращается в тостер, а не вылетает в неизвестном направлении.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный. Работников уже какое-то время. Без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тостер. Компактный.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
классная штука для одного кусочка
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Олег Р.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, простой в обращении, готовит быстро. Есть один недостаток: верхняя часть пластикового корпуса деформируется от температуры.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Светлана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, очень хорошо упаковано. То, что хотела, понравился тостер.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Тостер отличный, очень компактный. Тосты делает на отлично!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Елена Галицкая

Достоинства:


Комментарий:
хороший компактный тостер, всё понравилось
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Варфоломеева Мария Всеволодовна

Достоинства:


Комментарий:
отличный тостер. брала маме в подарок, она живет одна, так что ей одного кусочка более чем достаточно. приемник для хлеба широкий, пойдёт для любого формата хлеба. очень компактный, что и требовалось
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Один лоток под хлеб самое то. Малые размеры как раз то что мне было нужно.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший тостер, маленький. Всё работает отлично. Первые пять включений идёт запах, видимо обгорают спирали и теплозащита, потом вовсе запаха нет! Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Антонина Б.

Достоинства:


Комментарий:
запах идет. и сам хлеб не выпрыгивает надо вынимать.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
В рабочем состоянии. Поджаривает быстро, аппетитная румяная корочка! Покупкой довольна!
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
классный тостер на 1 кусок хлеба. удобнее чем мучать гриль



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый
Количество отделений
1
Количество тостов
1
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
7 степеней обжаривания
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Hyundai HYT-8006 белый/серыйОсновные характеристикиМощность: 700 ВтУправлениемеханическоеКоличество отделений: 1Количество степеней обжаривания: 7ОсобенностиБесступенчатый терморегулятор: ДАНескользящая основа: ДААвтоцентрирование тостов: ДАВыдвижной (съемный) лоток для крошек: ДАКорпусЦвет: белыйЦвет дополнительный: серыйМатериал корпуса: пластикОтсек для сетевого шнура: ДА
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
сразу после первого куска хлеба убирать мощность,иначе второй будет больше прожарен.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный! Компактный, занимает мало места! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Адэля З.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену прекрасен! простой, без лишних заморочек!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Артур Т.

Достоинства:


Комментарий:
Миниатюрный тостер. Вполне справляется со своей задачей
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Elena P.

Достоинства:


Комментарий:
Кусочек хлеба аккуратно возвращается в тостер, а не вылетает в неизвестном направлении.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный. Работников уже какое-то время. Без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тостер. Компактный.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
классная штука для одного кусочка
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Олег Р.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, простой в обращении, готовит быстро. Есть один недостаток: верхняя часть пластикового корпуса деформируется от температуры.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Светлана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, очень хорошо упаковано. То, что хотела, понравился тостер.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Тостер отличный, очень компактный. Тосты делает на отлично!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Елена Галицкая

Достоинства:


Комментарий:
хороший компактный тостер, всё понравилось
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Варфоломеева Мария Всеволодовна

Достоинства:


Комментарий:
отличный тостер. брала маме в подарок, она живет одна, так что ей одного кусочка более чем достаточно. приемник для хлеба широкий, пойдёт для любого формата хлеба. очень компактный, что и требовалось
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Один лоток под хлеб самое то. Малые размеры как раз то что мне было нужно.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший тостер, маленький. Всё работает отлично. Первые пять включений идёт запах, видимо обгорают спирали и теплозащита, потом вовсе запаха нет! Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Антонина Б.

Достоинства:


Комментарий:
запах идет. и сам хлеб не выпрыгивает надо вынимать.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
В рабочем состоянии. Поджаривает быстро, аппетитная румяная корочка! Покупкой довольна!
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
классный тостер на 1 кусок хлеба. удобнее чем мучать гриль


Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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