Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый
Количество отделений
1
Количество тостов
1
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
7 степеней обжаривания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571679
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый
Количество отделений
1
Количество тостов
1
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
7 степеней обжаривания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х11
Вес, кг.
1.22
Описание товара Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый
Тостер Hyundai HYT-8006 белый/серыйОсновные характеристикиМощность: 700 ВтУправлениемеханическоеКоличество отделений: 1Количество степеней обжаривания: 7ОсобенностиБесступенчатый терморегулятор: ДАНескользящая основа: ДААвтоцентрирование тостов: ДАВыдвижной (съемный) лоток для крошек: ДАКорпусЦвет: белыйЦвет дополнительный: серыйМатериал корпуса: пластикОтсек для сетевого шнура: ДА
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитТостер Philips HD2581/00
-
В наличииЦена 2 740 руб. 4 680 руб.685 руб. в СплитТостер Leonord LE-1730
-
В наличииЦена 2 910 руб. 5 310 руб.728 руб. в СплитТостер Leonord LE-1731D
-
В наличииЦена 3 990 руб. 4 050 руб.998 руб. в СплитТостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитТостер Philips HD2640/10 белый
-
В наличииЦена 5 400 руб.1350 руб. в СплитТостер Bosch TAT5P420
Бренд
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый
Количество отделений
1
Количество тостов
1
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
7 степеней обжаривания
Развернуть
Страна производитель
Китай
Тостер Hyundai HYT-8006 белый/серыйОсновные характеристикиМощность: 700 ВтУправлениемеханическоеКоличество отделений: 1Количество степеней обжаривания: 7ОсобенностиБесступенчатый терморегулятор: ДАНескользящая основа: ДААвтоцентрирование тостов: ДАВыдвижной (съемный) лоток для крошек: ДАКорпусЦвет: белыйЦвет дополнительный: серыйМатериал корпуса: пластикОтсек для сетевого шнура: ДА
Достоинства:
Комментарий:
сразу после первого куска хлеба убирать мощность,иначе второй будет больше прожарен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный! Компактный, занимает мало места! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену прекрасен! простой, без лишних заморочек!
Достоинства:
Комментарий:
Миниатюрный тостер. Вполне справляется со своей задачей
Достоинства:
Комментарий:
Кусочек хлеба аккуратно возвращается в тостер, а не вылетает в неизвестном направлении.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный. Работников уже какое-то время. Без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тостер. Компактный.
Достоинства:
Комментарий:
классная штука для одного кусочка
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, простой в обращении, готовит быстро. Есть один недостаток: верхняя часть пластикового корпуса деформируется от температуры.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, очень хорошо упаковано. То, что хотела, понравился тостер.
Достоинства:
Комментарий:
Тостер отличный, очень компактный. Тосты делает на отлично!
Достоинства:
Комментарий:
хороший компактный тостер, всё понравилось
Достоинства:
Комментарий:
отличный тостер. брала маме в подарок, она живет одна, так что ей одного кусочка более чем достаточно. приемник для хлеба широкий, пойдёт для любого формата хлеба. очень компактный, что и требовалось
Достоинства:
Комментарий:
Один лоток под хлеб самое то. Малые размеры как раз то что мне было нужно.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тостер, маленький. Всё работает отлично. Первые пять включений идёт запах, видимо обгорают спирали и теплозащита, потом вовсе запаха нет! Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
запах идет. и сам хлеб не выпрыгивает надо вынимать.
Достоинства:
Комментарий:
В рабочем состоянии. Поджаривает быстро, аппетитная румяная корочка! Покупкой довольна!
Достоинства:
Комментарий:
классный тостер на 1 кусок хлеба. удобнее чем мучать гриль
Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тостер Hyundai HYT-8006 500Вт белый/серый
Достоинства:
Комментарий:
сразу после первого куска хлеба убирать мощность,иначе второй будет больше прожарен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный! Компактный, занимает мало места! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену прекрасен! простой, без лишних заморочек!
Достоинства:
Комментарий:
Миниатюрный тостер. Вполне справляется со своей задачей
Достоинства:
Комментарий:
Кусочек хлеба аккуратно возвращается в тостер, а не вылетает в неизвестном направлении.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный. Работников уже какое-то время. Без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тостер. Компактный.
Достоинства:
Комментарий:
классная штука для одного кусочка
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, простой в обращении, готовит быстро. Есть один недостаток: верхняя часть пластикового корпуса деформируется от температуры.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, очень хорошо упаковано. То, что хотела, понравился тостер.
Достоинства:
Комментарий:
Тостер отличный, очень компактный. Тосты делает на отлично!
Достоинства:
Комментарий:
хороший компактный тостер, всё понравилось
Достоинства:
Комментарий:
отличный тостер. брала маме в подарок, она живет одна, так что ей одного кусочка более чем достаточно. приемник для хлеба широкий, пойдёт для любого формата хлеба. очень компактный, что и требовалось
Достоинства:
Комментарий:
Один лоток под хлеб самое то. Малые размеры как раз то что мне было нужно.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тостер, маленький. Всё работает отлично. Первые пять включений идёт запах, видимо обгорают спирали и теплозащита, потом вовсе запаха нет! Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
запах идет. и сам хлеб не выпрыгивает надо вынимать.
Достоинства:
Комментарий:
В рабочем состоянии. Поджаривает быстро, аппетитная румяная корочка! Покупкой довольна!
Достоинства:
Комментарий:
классный тостер на 1 кусок хлеба. удобнее чем мучать гриль