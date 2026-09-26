Тостер Kitfort КТ-4004-1 красный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность
815 Вт
Основной цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614272
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Тостер KITFORT КТ-4004 сделает быстрее и проще приготовление аппетитных завтраков или закусок. Прибор справится с разморозкой круассанов и подогреет хлебобулочные изделия. Механические элементы откроют доступ к функционалу и выбору подходящей среди 6 ступеней обжарки. Тостер KITFORT КТ-4004 автоматически центрирует кусочки хлеба или батона, способствуя формированию равномерной корочки. Конструкцией корпуса с 2 отделениями предусмотрен поддон для сбора крошек. Прорезиненные ножки помогут устойчиво зафиксировать ассистента на любой поверхности. Внутри специального отсека вы расположите сетевой шнур длиной 0.7 м. Повышенная до 815 Вт мощность обуславливает мгновенное выполнение любой задачей.
Тостер KITFORT КТ-4004 сделает быстрее и проще приготовление аппетитных завтраков или закусок. Прибор справится с разморозкой круассанов и подогреет хлебобулочные изделия. Механические элементы откроют доступ к функционалу и выбору подходящей среди 6 ступеней обжарки. Тостер KITFORT КТ-4004 автоматически центрирует кусочки хлеба или батона, способствуя формированию равномерной корочки. Конструкцией корпуса с 2 отделениями предусмотрен поддон для сбора крошек. Прорезиненные ножки помогут устойчиво зафиксировать ассистента на любой поверхности. Внутри специального отсека вы расположите сетевой шнур длиной 0.7 м. Повышенная до 815 Вт мощность обуславливает мгновенное выполнение любой задачей.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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