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Видеорегистратор ACV Q5 GPS

Артикул: 15304
  • ACV auto Q5 - фото 1
  • Видеорегистратор ACV Q5 GPS - фото 2
ACV auto Q5 - фото 1
Видеорегистратор ACV Q5 GPS - фото 2
2 119 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 15304
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора100°
Возможность записи события в отдельный файлесть
Режим записициклическая, непрерывная
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSда
Максимальное разрешение видеозаписи1920x1080
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Кол-во камер1
Длительность разрыва записинет
Диагональ экрана, дюйм2
Датчик удара (G-сенсор)есть
Наличие встроенного микрофонада
Состояние товарановый
Длина, см8
Высота, см3
Вес, кг0.12

Видеорегистратор ACV Q5 GPS представляет собой устройство, фиксирующее на видео события на дороге. Он отличается компактными размерами и складной конструкцией, поэтому не займет много места на лобовом стекле автомобиля. Благодаря высокочувствительной матрице 5 Мп прибор выдает четкое качественное видео в формате Full HD с разрешением 1920x1080. Встроенный модуль GPS определяет местоположение и скорость движения транспортного средства. Видеорегистратор ACV Q5 GPS имеет ночной режим съемки, обеспечивающий хорошее качество изображения в темное время суток.

Особенности:

  • Датчик удара (G-сенсор) защищает видеофайлы от стирания при резких движениях автомобиля;
  • Предварительный просмотр видеоматериала на дисплее с диагональю 2";
  • Прибор может работать при выключенном двигателе, так как питается не только от бортовой сети автомобиля, но и от аккумулятора;
  • Четырехкратный цифровой зум;
  • Автоматической начало записи при включении питания.

Комплектация:

  • Регистратор ACV Q5;
  • Кронштейн с липучкой;
  • Зарядное устройство для прикуривателя автомобиля;
  • Универсальный кабель для подключения к телевизору по AV-выходу и к ПК по USB;
  • Инструкция на русском языке.


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Самовывоз невозможен
Видеорегистратор ACV Q5 GPS - стоимость товара 2119 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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