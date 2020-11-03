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Объектив FujiFilm Fujinon XC 50-230 mm F/4.5-6.7 OIS Silver

Артикул: 111497
Описание товара скоро будет готово,
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
27 550 руб. 
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Артикул: 111497
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFujifilm
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетFujifilm X Mount
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра58 мм
Тип объективателеобъектив
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/6.70
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/4.50
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм230
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм50
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.375
Zoom-телеобъектив, крепление Fujifilm X Mount, автоматическая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 1.1м, размеры (DхL): 69,5x111 мм, вес: 375 г


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Самовывоз невозможен
Объектив FujiFilm Fujinon XC 50-230 mm F/4.5-6.7 OIS Silver - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 27550 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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