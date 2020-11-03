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Видеорегистратор ACV GQ914 lite

Артикул: 104179
  • Видеорегистратор ACV GQ914 lite/3 камеры/1920*1080/30 кадр/дисплей-2.0 - фото 1
  • Видеорегистратор ACV GQ914 lite/3 камеры/1920*1080/30 кадр/дисплей-2.0 - фото 2
  • Видеорегистратор ACV GQ914 lite/3 камеры/1920*1080/30 кадр/дисплей-2.0 - фото 3
Видеорегистратор ACV GQ914 lite/3 камеры/1920*1080/30 кадр/дисплей-2.0 - фото 1
Видеорегистратор ACV GQ914 lite/3 камеры/1920*1080/30 кадр/дисплей-2.0 - фото 2
Видеорегистратор ACV GQ914 lite/3 камеры/1920*1080/30 кадр/дисплей-2.0 - фото 3
14 830 руб. 
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+ 223 КэтКоинов
Артикул: 104179
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора160°
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Режим записициклическая, непрерывная
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSнет
Возможность записи события в отдельный файлнет
Максимальное разрешение видеозаписи1920x1080
Кол-во камер3
Длительность разрыва записинет
Диагональ экрана, дюйм1.5
Датчик удара (G-сенсор)есть
Комплектациявидеорегистратор, дополнительная камера заднего вида, адаптер питания в прикуриватель, крепление на присоске, HDMI кабель, упаковка
Камера заднего видаесть
Навигаторнет
Наличие встроенного микрофонада
Скрытая установканет
Страна производстваКитай
Длина, см15
Высота, см15
Вес, кг0.3
Питание от бортовой сети автомобиля и от аккумулятора. Возможность подключения внешних камер. Разрешение камеры - 5 Мп. Встроенная память 256 Мб.


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Видеорегистратор ACV GQ914 lite - этот товар вы можете купить по цене 14830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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