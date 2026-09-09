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Видеорегистратор Navitel R200 NV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Navitel R200 NV

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Видеорегистратор NAVITEL R200 NV - фото 1
Видеорегистратор NAVITEL R200 NV - фото 2
Видеорегистратор NAVITEL R200 NV - фото 3
Видеорегистратор NAVITEL R200 NV - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор NAVITEL R200 NV - фото 1
  • Видеорегистратор NAVITEL R200 NV - фото 2
  • Видеорегистратор NAVITEL R200 NV - фото 3
  • Видеорегистратор NAVITEL R200 NV - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
3 290 руб.  4 935 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 254249
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Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х8
Вес, г.
410

Описание товара Видеорегистратор Navitel R200 NV

Видеорегистратор NAVITEL R200 Night Vision оснащен качественым сенсором GC2053 и 4-слойной стеклянной линзой. Благодаря этому вы получите качественное и детализированное изображение даже в условиях недостаточной освещенности

Отзывы о товаре Видеорегистратор Navitel R200 NV




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор NAVITEL R200 Night Vision оснащен качественым сенсором GC2053 и 4-слойной стеклянной линзой. Благодаря этому вы получите качественное и детализированное изображение даже в условиях недостаточной освещенности
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Navitel R200 NV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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