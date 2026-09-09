Видеорегистратор Navitel R200 NV
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%3 290 руб. 4 935 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 254249
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х8
Вес, г.
410
Описание товара Видеорегистратор Navitel R200 NV
Видеорегистратор NAVITEL R200 Night Vision оснащен качественым сенсором GC2053 и 4-слойной стеклянной линзой. Благодаря этому вы получите качественное и детализированное изображение даже в условиях недостаточной освещенности
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Видеорегистратор NAVITEL R200 Night Vision оснащен качественым сенсором GC2053 и 4-слойной стеклянной линзой. Благодаря этому вы получите качественное и детализированное изображение даже в условиях недостаточной освещенности
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
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