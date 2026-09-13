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Видеорегистратор Navitel AR202 NV черный 1080x1920 1080p 140гр. JL5601 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Navitel AR202 NV черный 1080x1920 1080p 140гр. JL5601

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Видеорегистратор Navitel AR202 NV черный 1080x1920 1080p 140гр. JL5601 - фото 1
Видеорегистратор Navitel AR202 NV черный 1080x1920 1080p 140гр. JL5601 - фото 2
Видеорегистратор Navitel AR202 NV черный 1080x1920 1080p 140гр. JL5601 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Питание
от гнезда прикуривателя
  • Видеорегистратор Navitel AR202 NV черный 1080x1920 1080p 140гр. JL5601 - фото 1
  • Видеорегистратор Navitel AR202 NV черный 1080x1920 1080p 140гр. JL5601 - фото 2
  • Видеорегистратор Navitel AR202 NV черный 1080x1920 1080p 140гр. JL5601 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715188
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Характеристики

Бренд
NAVITEL
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х7
Вес, г.
410

Описание товара Видеорегистратор Navitel AR202 NV черный 1080x1920 1080p 140гр. JL5601

Видеорегистратор Navitel AR202 NV черный 1080x1920 1080p 140гр. JL5601

Отзывы о товаре Видеорегистратор Navitel AR202 NV черный 1080x1920 1080p 140гр. JL5601




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Характеристики
Бренд
NAVITEL
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Navitel AR202 NV черный 1080x1920 1080p 140гр. JL5601
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Navitel AR202 NV черный 1080x1920 1080p 140гр. JL5601 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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