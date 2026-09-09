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Видеорегистратор AdvoCam W101 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор AdvoCam W101

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Видеорегистратор AdvoCam W101 - фото 1
Видеорегистратор AdvoCam W101 - фото 2
Видеорегистратор AdvoCam W101 - фото 3
Видеорегистратор AdvoCam W101 - фото 4
Видеорегистратор AdvoCam W101 - фото 5
Видеорегистратор AdvoCam W101 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор AdvoCam W101 - фото 1
  • Видеорегистратор AdvoCam W101 - фото 2
  • Видеорегистратор AdvoCam W101 - фото 3
  • Видеорегистратор AdvoCam W101 - фото 4
  • Видеорегистратор AdvoCam W101 - фото 5
  • Видеорегистратор AdvoCam W101 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 321738
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Характеристики

Бренд
ADVOCAM
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х5
Вес, г.
320

Описание товара Видеорегистратор AdvoCam W101

AdvoCam W101 является первой моделью в линейке AdvoCam без встроенного дисплея, благодаря чему W101 является очень компактным видеорегистратором. Высокое качество изображения как днем, так и ночью, получается благодаря самому современному формату кодека H.265, процессору HiSilicon Hi3516E, светосильному объективу и высокочувствительной матрице OmniVision OV2735.

Отзывы о товаре Видеорегистратор AdvoCam W101




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ADVOCAM
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Описание
AdvoCam W101 является первой моделью в линейке AdvoCam без встроенного дисплея, благодаря чему W101 является очень компактным видеорегистратором. Высокое качество изображения как днем, так и ночью, получается благодаря самому современному формату кодека H.265, процессору HiSilicon Hi3516E, светосильному объективу и высокочувствительной матрице OmniVision OV2735.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор AdvoCam W101 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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