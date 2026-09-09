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Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F DUO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F DUO

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Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F DUO - фото 1
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F DUO - фото 2
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F DUO - фото 3
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F DUO - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Камера заднего вида
есть
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F DUO - фото 1
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F DUO - фото 2
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F DUO - фото 3
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F DUO - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292904
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
3.4
Длительность разрыва записи
2-3 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
нет
Ширина, см
5.3
Комплектация
видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F Duo, провод питания для подключения в гнездо прикуривателя, крепление на лобовое стекло автомобиля, камера заднего вида и провода для подключения, саморезы и двусторонний скотч для крепления камеры заднего вида, USB-кабель, руководство пользователя (инструкция по эксплуатации), гарантийный талон
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Выносная камера
есть
Камера заднего вида
есть
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Питание
нет
Емкость аккумулятора
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
1

Описание товара Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F DUO

Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F Duo имеет облегчённый пластиковый корпус с матовым покрытием и камеру заднего вида, с помощью которой создаётся второй канал видеозаписи. Оба канала записывают качественное видео. От предшественника модель отличается более компактными размерами и меньшим весом, но сохранила все другие его преимущества.

Отзывы о товаре Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F DUO




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
3.4
Длительность разрыва записи
2-3 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
нет
Ширина, см
5.3
Комплектация
видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F Duo, провод питания для подключения в гнездо прикуривателя, крепление на лобовое стекло автомобиля, камера заднего вида и провода для подключения, саморезы и двусторонний скотч для крепления камеры заднего вида, USB-кабель, руководство пользователя (инструкция по эксплуатации), гарантийный талон
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Развернуть
Выносная камера
есть
Камера заднего вида
есть
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Питание
нет
Емкость аккумулятора
200
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F Duo имеет облегчённый пластиковый корпус с матовым покрытием и камеру заднего вида, с помощью которой создаётся второй канал видеозаписи. Оба канала записывают качественное видео. От предшественника модель отличается более компактными размерами и меньшим весом, но сохранила все другие его преимущества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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