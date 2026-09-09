Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F DUO
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Камера заднего вида
есть
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292904
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
3.4
Длительность разрыва записи
2-3 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
нет
Ширина, см
5.3
Комплектация
видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F Duo, провод питания для подключения в гнездо прикуривателя, крепление на лобовое стекло автомобиля, камера заднего вида и провода для подключения, саморезы и двусторонний скотч для крепления камеры заднего вида, USB-кабель, руководство пользователя (инструкция по эксплуатации), гарантийный талон
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Выносная камера
есть
Камера заднего вида
есть
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Питание
нет
Емкость аккумулятора
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
1
Описание товара Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F DUO
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F Duo имеет облегчённый пластиковый корпус с матовым покрытием и камеру заднего вида, с помощью которой создаётся второй канал видеозаписи. Оба канала записывают качественное видео. От предшественника модель отличается более компактными размерами и меньшим весом, но сохранила все другие его преимущества.
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Теги товара: Full HD (1080), С выносной камерой, С двумя камерами, С камерой заднего вида, С микрофоном, Мини
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
3.4
Длительность разрыва записи
2-3 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
нет
Ширина, см
5.3
Комплектация
видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F Duo, провод питания для подключения в гнездо прикуривателя, крепление на лобовое стекло автомобиля, камера заднего вида и провода для подключения, саморезы и двусторонний скотч для крепления камеры заднего вида, USB-кабель, руководство пользователя (инструкция по эксплуатации), гарантийный талон
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Развернуть
Выносная камера
есть
Камера заднего вида
есть
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Питание
нет
Емкость аккумулятора
200
Страна производитель
Китай
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9500F Duo имеет облегчённый пластиковый корпус с матовым покрытием и камеру заднего вида, с помощью которой создаётся второй канал видеозаписи. Оба канала записывают качественное видео. От предшественника модель отличается более компактными размерами и меньшим весом, но сохранила все другие его преимущества.
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080), С выносной камерой, С двумя камерами, С камерой заднего вида, С микрофоном, Мини
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080), С выносной камерой, С двумя камерами, С камерой заднего вида, С микрофоном, Мини
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