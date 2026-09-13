Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр.
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр.
? Основное преимущество видеорегистратора SilverStone F1 OKO 2.0 — это его компактные размеры и возможность скрытой установки. Широкий угол обзора 140°, мощный процессор и современная матрица обеспечивают запись видео высокого качества как днем, так и ночью в формате Full HD. Бюджетная стоимость включает систему ADAS, отображение скорости (при наличии модуля GPS в головном устройстве) и совместимость со всеми магнитолами на ОС Android, как предустановленными на заводах, так и установленными самостоятельно.\n\n? Устройство совместимо с головными устройствами таких брендов, как TEYES, MEDIABASS, AURA, PROLOGY, SKYLOR, NAVITEL, BlackView, InCAR и другими на базе ОС Android.\n\n? Новинка оснащена собственным приложением SilverStone F1 (файл установки APK находится в самом устройстве) для управления, настройки и просмотра видео на дисплее головного устройства. Установка видеорегистратора очень проста — достаточно подключить его к USB-разъему в головном устройстве.\n\n? Этот видеорегистратор записывает подробный отчет о событиях на дороге и является надежным свидетелем в случае ДТП, неправомерных действий злоумышленников или сотрудников ДПС.\n\n?? Дополнительный функционал для сохранности важных моментов:\n\n? G-СЕНСОР: При срабатывании G-сенсора (в результате аварийной ситуации, удара или резкого торможения) текущие видеофайлы защищаются от перезаписи.\n\n? Ассистент водителя ADAS: Электронная система, помогающая водителю управлять автомобилем.\n\n? ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ: Видеозапись сохраняется каждые 1 \u002F 3 \u002F 5 минут, а файлы автоматически сохраняются на карту памяти.\n\n? ЗАПИСЬ ЗВУКА: Позволяет разобраться в спорных ситуациях, если они возникнут.
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Теги товара: Full HD (1080), Без экрана, С микрофоном, Мини
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Теги товара: Full HD (1080), Без экрана, С микрофоном, Мини
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