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Диаметр линзы, мм

88х29 (2 шт. по 44х29 мм)

Дополнительно

1 светодиод

1 ультрафиолетовая лампочка

10 светодиодов

12 светодиодов

16 сменных линз (8 комплектов по 2 линзы)

16 шагов увеличения

2 светодиода

2 светодиода (белый и ультрафиолетовый)

3 светодиода

4 светодиода

4 шага увеличения

40 светодиодов

6 светодиодов

8 съемных линз

ЖК-дисплей

ЖК-экран

антистатическое покрытие

апланатическая система линз

бестеневая подсветка мощностью 22 Вт

бифокальная линза

большое поле зрения с хорошим качеством изображения

виниловая рамка

возможность диоптрийной коррекции +/-3

встроенный компас в ручке

встроенный фонарик

высота ножек – 100 мм

гибкий штатив

два шарнира для наклона линз лупы

держатель-прищепка

диаметр лампы подсветки – T9

диаметр – 50 мм

длина линейки: 130 мм

длина ручки: 110 мм

длина ручки: 120 мм

длина ручки: 135

длина ручки: 60 мм

длина ручки: 75 мм

длина ручки: 90 мм

длина ручки: 93 мм

длина штатива: 470+470 мм

желтый фильтр в комплекте

жесткий чехол на молнии

защитное просветляющее покрытие линзы

измерительная сетка с шагом 0,5 см на донышке

измерительная шкала в сантиметрах и дюймах

кистевой ремень

красная контрольная линия

крепление-кольцо с цепочкой

крепление-прищепка

крепление-струбцина

крышечка от пыли

линза с покрытием cera-tec

металлическая очковая оправа

на расстоянии:

надежное крепление лупы при наблюдении

облегченная линза

облегченная линза с покрытием cera-tec

облегченная линза с покрытием cera-tec®

облегченная линза со сменным цветным фильтром

оптическаясила 10 d

оптическаясила 2.5 d

оптическаясила 5.3 d

оптическаясила 6.7 d

оптическаясила 7.6 d

оптическаясила 9 d

питание от сети

пластиковый чехол

плоско-выпуклая дополнительная линза

поворачивается на 360°

подарочная упаковка

подветка

подсветка

подсветка: 2 светодиода

постоянный ток 12 В через сетевой адаптер (в комплекте)

прозрачная часть корпуса: высота – 24 мм

просветляющее покрытие линзы

расстояние между дужками: 14 см

регулируемая яркость подсветки

регулируемое межзрачковое расстояние

регулируемое оголовье

регулируемое оголовье: ремень фиксируется липучкой

регулируемые по длине дужки

с подсветкой

светодиодная подсветка

сменные линзы

съемная крышка,

съемная ручка

тканевый чехол

увеличение

увеличенные защитные линзы очков

упаковка: индивидуальный полиэтиленовый пакетик

цепочка для ношения на шее в комплекте

чехол

чехол в комплекте

чехол с плечевым ремнем

шкалы для измерения в сантиметрах и дюймах

шнурок

шнурок для ношения на шее в комплекте