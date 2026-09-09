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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
120
Увеличение, крат
10
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251371
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длина штатива: 470+470 мм, бестеневая подсветка мощностью 22 Вт
Габариты
840х790х340 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х25х17
Вес, кг.
2
Описание товара Лупа-лампа Kromatech бестеневая 10x, 120 мм, на струбцине, с подсветкой LT-86A
Бестеневая лупа-лампа Kromatech 10x, 120 мм на струбцине, с подсветкой LT-86A – оптический прибор для комфортной работы с мелкими предметами и деталями. Конструкция лупы позволяет закрепить ее на столе или полке и зафиксировать линзу в нужном положении. При этом руки остаются свободными для работы. Такой увеличительный прибор можно применять в лаборатории, мастерской, на производстве, подойдет он и для хобби или рукоделия. У лупы крупная линза диаметром 120 миллиметров, сделанная из качественного стекла. Она не искажает изображение, у нее обширное рабочее поле. Увеличение лупы составляет 10 крат. Лупа-лампа оборудована яркой бестеневой подсветкой, расположенной кольцом на оправе линзы. Мощность подсветки: 22 Вт. Подсветка питается от сети переменного тока. Корпус лупы сделан из пластика и металла, складной штатив крепится к рабочему столу при помощи струбцины. Высота и наклон линзы регулируются в широких пределах.
длина штатива: 470+470 мм, бестеневая подсветка мощностью 22 Вт
Габариты
840х790х340 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бестеневая лупа-лампа Kromatech 10x, 120 мм на струбцине, с подсветкой LT-86A – оптический прибор для комфортной работы с мелкими предметами и деталями. Конструкция лупы позволяет закрепить ее на столе или полке и зафиксировать линзу в нужном положении. При этом руки остаются свободными для работы. Такой увеличительный прибор можно применять в лаборатории, мастерской, на производстве, подойдет он и для хобби или рукоделия. У лупы крупная линза диаметром 120 миллиметров, сделанная из качественного стекла. Она не искажает изображение, у нее обширное рабочее поле. Увеличение лупы составляет 10 крат. Лупа-лампа оборудована яркой бестеневой подсветкой, расположенной кольцом на оправе линзы. Мощность подсветки: 22 Вт. Подсветка питается от сети переменного тока. Корпус лупы сделан из пластика и металла, складной штатив крепится к рабочему столу при помощи струбцины. Высота и наклон линзы регулируются в широких пределах.
Лупа-лампа Kromatech бестеневая 10x, 120 мм, на струбцине, с подсветкой LT-86A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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