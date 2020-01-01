Серия Aqua CompactClass KT-671 KT-673 KT-675 Safe to Touch Styline

Основной цвет белый

Материал корпуса керамика металл пластик стекло

Подсветка да

нет

Вращение на подставке да

нет

Терморегулятор да

нет

Дополнительный цвет бежевый белый голубой зеленый красный металлик мультиколор нет оранжевый разноцветный серебристый серый синий фиолетовый черный

Объем, л 0.5 0.8 0.9 1 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2

Прочее 3 чашки с блюдцами Led дисплей Страна-изготовитель - Китай автоотключение при снятии с подставки дизайнерская коллекция жесткая фиксация на подставке индикатор уровня воды матовое покрытие ручки можно использовать в домах со слабой проводкой нейлоновый фильтр от накипи открывание крышки кнопкой отсек для хранения шнура отсек для шнура полупрозрачная корпус чайника для удобного контроля уровня воды съемный фильтр от накипи съемный шнур указатель максимального уровня воды фильтр фильтр в носике фильтр материал: нейлон фильтр от накипи шкала уровня воды эко-керамика

Мощность, Вт 700 800 900 1000 1400 1500 1600 1785 1800 1850 1850-2200 2000 2150 2200 2400 2500 3000

Заварочный чайник да

нет

Дополнительные функции автоматическое переключение на режим подогрева автоотключение автоотключение при закипании автоотключение/ функция поддержания температуры антискользящая база дисплей поддержания тепла/индикация включения жк дисплей индикатор уровня воды индикация включения индикация работы индикация уровня воды поддержание тепла световой индикатор работы термометр на корпусе удобный носик для розлива воды функция security spout - закрытый носик для абсолютной безопасности шкала уровня воды

Защита автоматическое отключение: без воды автоотключение при закипании автоотключение при закипании и отсутствии воды блокировка включения без воды блокировка крышки блокировка крышки / блокировка включения без воды выключение при снятии с базы защита от включения без воды защита от перегрева защита от перегрева и включения без воды защита от поражения электрическим током отключение при закипании отключение при отсутствии воды отключение при снятии отключение при снятии с подставки открытой крышке отсутствие воды при включении чайника без воды при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы при закипании при снятии снятии с подставки

Рисунок на корпусе да

нет

Тип нагревательного элемента открытый

скрытый

скрытый нагревательный элемент

Покрытие нагревательного элемента нержавеющая сталь

Съемная крышка да

нет