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Виниловая пластинка Waters, Roger, The Wall (0888751554115)

Артикул: 99612
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Виниловая Пластинка Waters, Roger The Wall
3 120 руб. 
4 670 руб. 
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+ 87 КэтКоинов
Артикул: 99612
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция WATERS, ROGER
filter_noneТовар входит в коллекцию WATERS, ROGER
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751554115
ИсполнительWATERS, ROGER
Альбом (сингл)THE WALL
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияTri-fold
Буклет в комплектеBooklet
ЛэйблSony Music
Дата релиза20.11.2015

Track List

A1In The Flesh?
A2The Thin Ice
A3Another Brick In The Wall, Part 1
A4The Happiest Days Of Our Lives
A5Another Brick In The Wall, Part 2
A6The Ballad Of Jean Charles De Menezes
B1Mother
B2Goodbye Blue Sky
B3Empty Spaces
B4What Shall We Do Now?
C1Young Lust
C2One Of My Turns
C3Don't Leave Me Now
C4Another Brick In The Wall, Part 3
C5Last Few Bricks
C6Goodbye Cruel World
D1Hey You
D2Is There Anybody Out There?
D3Nobody Home
D4Vera
D5Bring The Boys Back Home
E1Comfortably Numb
E2The Show Must Go On
E3In The Flesh
E4Run Like Hell
F1Waiting For The Worms
F2Stop
F3The Trial
F4Outside The Wall


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Waters, Roger, The Wall (0888751554115) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3120 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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