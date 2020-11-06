Виниловая пластинка Waters, Roger, The Wall (0888751554115)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751554115
|Исполнитель
|WATERS, ROGER
|Альбом (сингл)
|THE WALL
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Tri-fold
|Буклет в комплекте
|Booklet
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|20.11.2015
|A1
|In The Flesh?
|A2
|The Thin Ice
|A3
|Another Brick In The Wall, Part 1
|A4
|The Happiest Days Of Our Lives
|A5
|Another Brick In The Wall, Part 2
|A6
|The Ballad Of Jean Charles De Menezes
|B1
|Mother
|B2
|Goodbye Blue Sky
|B3
|Empty Spaces
|B4
|What Shall We Do Now?
|C1
|Young Lust
|C2
|One Of My Turns
|C3
|Don't Leave Me Now
|C4
|Another Brick In The Wall, Part 3
|C5
|Last Few Bricks
|C6
|Goodbye Cruel World
|D1
|Hey You
|D2
|Is There Anybody Out There?
|D3
|Nobody Home
|D4
|Vera
|D5
|Bring The Boys Back Home
|E1
|Comfortably Numb
|E2
|The Show Must Go On
|E3
|In The Flesh
|E4
|Run Like Hell
|F1
|Waiting For The Worms
|F2
|Stop
|F3
|The Trial
|F4
|Outside The Wall
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