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Виниловая пластинка Nas, Illmatic (5099747595912)

Артикул: 99231
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Виниловая Пластинка Nas Illmatic
1 500 руб. 
1 930 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99231
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция NAS
filter_noneТовар входит в коллекцию NAS
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5099747595912
ИсполнительNas
Альбом (сингл)ILLMATIC
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблSony Music
Дата релиза15.04.1994

Track List

40 Side North

A1The Genesis1:45
A2N.Y. State Of Mind4:53
A3Life's A Bitch3:29
A4The World Is Yours4:50
A5Halftime4:20

41st Side South

B1Memory Lane (Sittin' In Da Park)4:07
B2One Love5:24
B3One Time 4 Your Mind3:18
B4Represent4:13
B5It Ain't Hard To Tell3:22


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Nas, Illmatic (5099747595912) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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