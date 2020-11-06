Виниловая пластинка Nas, Illmatic (5099747595912)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5099747595912
|Исполнитель
|Nas
|Альбом (сингл)
|ILLMATIC
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|15.04.1994
40 Side North
|A1
|The Genesis
|1:45
|A2
|N.Y. State Of Mind
|4:53
|A3
|Life's A Bitch
|3:29
|A4
|The World Is Yours
|4:50
|A5
|Halftime
|4:20
41st Side South
|B1
|Memory Lane (Sittin' In Da Park)
|4:07
|B2
|One Love
|5:24
|B3
|One Time 4 Your Mind
|3:18
|B4
|Represent
|4:13
|B5
|It Ain't Hard To Tell
|3:22
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв