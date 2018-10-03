Виниловая пластинка Muse, Absolution (0825646909445)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646909445
|Исполнитель
|Muse
|Альбом (сингл)
|ABSOLUTION
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|10.07.2015
|A1
|Intro
|A2
|Apocalypse Please
|A3
|Time Is Running Out
|A4
|Sing For Absolution
|B1
|Stockholm Syndrome
|B2
|Falling Away With You
|B3
|Interlude
|B4
|Hysteria
|C1
|Blackout
|C2
|Butterflies & Hurricanes
|C3
|The Small Print
|D1
|Endlessly
|D2
|Thoughts Of A Dying Atheist
|D3
|Ruled By Secrecy
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03.10.2018
Двойной альбом.хороший звук.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Хороший звук. Недорого для двойника.