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Виниловая пластинка Muse, Absolution (0825646909445)

(1)
Артикул: 99216
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Виниловая Пластинка Muse Absolution
1 920 руб. 
2 600 руб. 
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Артикул: 99216
В наличии
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Коллекция MUSE
filter_noneТовар входит в коллекцию MUSE
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646909445
ИсполнительMuse
Альбом (сингл)ABSOLUTION
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза10.07.2015

Track List

A1Intro
A2Apocalypse Please
A3Time Is Running Out
A4Sing For Absolution
B1Stockholm Syndrome
B2Falling Away With You
B3Interlude
B4Hysteria
C1Blackout
C2Butterflies & Hurricanes
C3The Small Print
D1Endlessly
D2Thoughts Of A Dying Atheist
D3Ruled By Secrecy


Теги товара: Muse.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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03.10.2018
Достоинства:
Двойной альбом.хороший звук.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Хороший звук. Недорого для двойника.

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Muse, Absolution (0825646909445) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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