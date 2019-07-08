Виниловая пластинка Led Zeppelin, Led Zeppelin Ii (Remastered) (0081227966409)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227966409
|Исполнитель
|Led Zeppelin
|Альбом (сингл)
|LED ZEPPELIN II
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|30.05.2014
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Whole Lotta Love
|5:34
|A2
|What Is And What Should Never Be
|4:44
|A3
|The Lemon Song
|6:19
|A4
|Thank You
|4:47
|B1
|Heartbreaker
|4:14
|B2
|Living Loving Maid (She's Just A Woman)
|2:39
|B3
|Ramble On
|4:23
|B4
|Moby Dick
|4:21
|B5
|Bring It On Home
|4:20
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08.07.2019
цена
09.12.2018
Качество пластинки превосходное, полиграфия не хуже чем была на пластинке первого релиза. Слушал что в прошлом веке, что и сейчас через ламповый усилитель. Улётно! Тридцать лет назад, если бы мне сказали, что куплю новую пластинку Led Zeppelin, ни за что бы не поверил!
Недостатки:
Жаль что пластинка в сложенном состоянии закрыта плёнкой, пришлось разрезать по торцу, чтобы вынуть диск, а разворот посмотреть уже не могу, упаковку жалко резать. Хотя, наверно, это не недостаток.
Комментарий:
Хотелось бы ещё увидеть и купить пластинки групп Creedence Clearwater Revival, The Beatles, Rolling Stones и других групп периода 60-70 х годов.