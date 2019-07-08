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Виниловая пластинка Led Zeppelin, Led Zeppelin Ii (Remastered) (0081227966409)

(2)
Артикул: 99092
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Виниловая Пластинка Led Zeppelin Led Zeppelin II (super deluxe edition box set)
1 630 руб. 
2 200 руб. 
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Артикул: 99092
В наличии
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Коллекция LED ZEPPELIN
filter_noneТовар входит в коллекцию LED ZEPPELIN

Коллекция LED ZEPPELIN

БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227966409
ИсполнительLed Zeppelin
Альбом (сингл)LED ZEPPELIN II
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза30.05.2014
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Whole Lotta Love5:34
A2What Is And What Should Never Be4:44
A3The Lemon Song6:19
A4Thank You4:47
B1Heartbreaker4:14
B2Living Loving Maid (She's Just A Woman)2:39
B3Ramble On4:23
B4Moby Dick4:21
B5Bring It On Home4:20


Теги товара: Led Zeppelin.


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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08.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
цена


09.12.2018
Достоинства:
Качество пластинки превосходное, полиграфия не хуже чем была на пластинке первого релиза. Слушал что в прошлом веке, что и сейчас через ламповый усилитель. Улётно! Тридцать лет назад, если бы мне сказали, что куплю новую пластинку Led Zeppelin, ни за что бы не поверил!

Недостатки:
Жаль что пластинка в сложенном состоянии закрыта плёнкой, пришлось разрезать по торцу, чтобы вынуть диск, а разворот посмотреть уже не могу, упаковку жалко резать. Хотя, наверно, это не недостаток.

Комментарий:
Хотелось бы ещё увидеть и купить пластинки групп Creedence Clearwater Revival, The Beatles, Rolling Stones и других групп периода 60-70 х годов.

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Led Zeppelin, Led Zeppelin Ii (Remastered) (0081227966409) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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