Top.Mail.Ru
Life Without Buildings - Live At Annandale Hotel (Rsd 2025) (Red) (0191402053319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Life Without Buildings - Live At Annandale Hotel (Rsd 2025) (Red) (0191402053319) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Life Without Buildings - Live At Annandale Hotel (Rsd 2025) (Red) (0191402053319) виниловая пластинка - фото 1
Life Without Buildings - Live At Annandale Hotel (Rsd 2025) (Red) (0191402053319) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Life Without Buildings
Альбом (сингл)
Live At Annandale Hotel
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Life Without Buildings - Live At Annandale Hotel (Rsd 2025) (Red) (0191402053319) виниловая пластинка - фото 1
  • Life Without Buildings - Live At Annandale Hotel (Rsd 2025) (Red) (0191402053319) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708151
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rough Trade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rough Trade
Barcode
[0191402053319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Life Without Buildings
Альбом (сингл)
Live At Annandale Hotel
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
1. Liberty Feelup (5:05), 2. Lets Get Out (4:08), 3. PS Exclusive (4:47), 4. Philip (2:45), 5. Juno (5:26), 6. Love Trinity (4:20), 7. Young Offenders (3:07), 8. The Leanover (4:46), 9. 14 Days (3:41), 10. Is Is & The IRS (4:13), 11. Sorrow (6:55), 12. New Town (7:37)
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Life Without Buildings - Live At Annandale Hotel (Rsd 2025) (Red) (0191402053319) виниловая пластинка

Life Without Buildings - Live At Annandale Hotel (Rsd 2025) (Red) (0191402053319) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Life Without Buildings - Live At Annandale Hotel (Rsd 2025) (Red) (0191402053319) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rough Trade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rough Trade
Barcode
[0191402053319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Life Without Buildings
Альбом (сингл)
Live At Annandale Hotel
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
1. Liberty Feelup (5:05), 2. Lets Get Out (4:08), 3. PS Exclusive (4:47), 4. Philip (2:45), 5. Juno (5:26), 6. Love Trinity (4:20), 7. Young Offenders (3:07), 8. The Leanover (4:46), 9. 14 Days (3:41), 10. Is Is & The IRS (4:13), 11. Sorrow (6:55), 12. New Town (7:37)
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Life Without Buildings - Live At Annandale Hotel (Rsd 2025) (Red) (0191402053319) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Life Without Buildings - Live At Annandale Hotel (Rsd 2025) (Red) (0191402053319) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...