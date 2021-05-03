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Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - фото 1
Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - фото 2
Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - фото 3
Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - фото 4
Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - фото 5
Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - фото 6
Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - фото 7
Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.11.2018
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
SIMULATION THEORY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - фото 1
  • Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - фото 2
  • Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - фото 3
  • Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - фото 4
  • Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - фото 5
  • Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - фото 6
  • Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - фото 7
  • Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 192142
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MUSE
filter_none Товар входит в коллекцию MUSE

Коллекция MUSE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.11.2018
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
SIMULATION THEORY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка

Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка



Теги товара: Поп-музыка, Indie

Отзывы о товаре Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка

03.05.2021
Вадим

Достоинства:
Отличный звук, самая лучшая цена в интернете! Песни с альбома (как и он сам) не были у меня в топ-листе, однако, прослушав целиком его на виниле, да еще и в таком качестве, отношение поменялось в лучшую сторону с первого раза))

Недостатки:
Отсутствуют.

Комментарий:
Однозначно рекомендуется к покупке, тем более за такую цену, несмотря на то, что это обычный черный винил, не лимитированное издание.
06.02.2021
Рустам

Достоинства:
Возможно не самый лучший альбом Muse и требует многократного прослушивания, после которого понимаешь, что Muse все те же, а сам альбом довольно не плох. Молодые фанаты воспримут конечно же его теплее, чем старые, но старым поклонникам любых групп свойственно говорить мол вставить название группы уже не торт, вот раньше было то, что надо )

Недостатки:
Трек "Пропаганда" не смогу слушать никогда.

Комментарий:
Лучшая цена на Kotofoto с учетом скидок, однозначно брать, если было в планах.
15.04.2019
Григорий

Достоинства:
Лучшая цена. Супер звук. Динамика очень широкая. Все песни звучат без искажений. Винил тихий. нет никаких щелчков, никаких скрипов и посторонних искажений. Слушаю на самой максимальной громкости. Мастеринг очень удивил. Теперь вообще не хочется слушать цифровую версию альбома.

Недостатки:
Никаких недостатков нет. (ну можно было бы сделать внутренний антистатический конверт)

Комментарий:
Если любишь MUSE и есть виниловый проигрыватель, то рекомендую купить эту пластинку. Звучит очень качественно , по сравнению с тем что сейчас выходит ! )



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.11.2018
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
SIMULATION THEORY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка


Теги товара: Поп-музыка, Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы
03.05.2021
Вадим

Достоинства:
Отличный звук, самая лучшая цена в интернете! Песни с альбома (как и он сам) не были у меня в топ-листе, однако, прослушав целиком его на виниле, да еще и в таком качестве, отношение поменялось в лучшую сторону с первого раза))

Недостатки:
Отсутствуют.

Комментарий:
Однозначно рекомендуется к покупке, тем более за такую цену, несмотря на то, что это обычный черный винил, не лимитированное издание.
06.02.2021
Рустам

Достоинства:
Возможно не самый лучший альбом Muse и требует многократного прослушивания, после которого понимаешь, что Muse все те же, а сам альбом довольно не плох. Молодые фанаты воспримут конечно же его теплее, чем старые, но старым поклонникам любых групп свойственно говорить мол вставить название группы уже не торт, вот раньше было то, что надо )

Недостатки:
Трек "Пропаганда" не смогу слушать никогда.

Комментарий:
Лучшая цена на Kotofoto с учетом скидок, однозначно брать, если было в планах.
15.04.2019
Григорий

Достоинства:
Лучшая цена. Супер звук. Динамика очень широкая. Все песни звучат без искажений. Винил тихий. нет никаких щелчков, никаких скрипов и посторонних искажений. Слушаю на самой максимальной громкости. Мастеринг очень удивил. Теперь вообще не хочется слушать цифровую версию альбома.

Недостатки:
Никаких недостатков нет. (ну можно было бы сделать внутренний антистатический конверт)

Комментарий:
Если любишь MUSE и есть виниловый проигрыватель, то рекомендую купить эту пластинку. Звучит очень качественно , по сравнению с тем что сейчас выходит ! )


Muse - Simulation Theory (0190295578831) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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