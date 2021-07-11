Muse - The Resistance (0825646865475) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
THE RESISTANCE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 99223
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Загружаем...
4 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646865475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
THE RESISTANCE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Uprising, Resistance, Undisclosed Desires, United States Of Eurasia (+Collateral Damage), Guiding Light, Unnatural Selection, MK Ultra, I Belong To You (+Mon C?ur S'Ouvre A Ta Voix), Exogenesis: Symphony Part I (Overture), Exogenesis: Symphony Part II (Cross-Pollination), Exogenesis: Symphony Part III (Redemption)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Muse - The Resistance (0825646865475) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Uprising
|A2
|Resistance
|A3
|Undisclosed Desires
|B1
|United States Of Eurasia (+ Collateral Damage)
|B2
|Guiding Light
|C1
|Unnatural Selection
|C2
|Mk Ultra
|C3
|I Belong To You (+ Mon Coeur S'ouvre A Ta Voix)
|D1
|Exogenesis: Symphony Part 1 (Overture)
|D2
|Exogenesis: Symphony Part 2 (Cross-polination)
|D3
|Exogenesis: Symphony Part 3 (Redemption)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646865475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
THE RESISTANCE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Uprising, Resistance, Undisclosed Desires, United States Of Eurasia (+Collateral Damage), Guiding Light, Unnatural Selection, MK Ultra, I Belong To You (+Mon C?ur S'Ouvre A Ta Voix), Exogenesis: Symphony Part I (Overture), Exogenesis: Symphony Part II (Cross-Pollination), Exogenesis: Symphony Part III (Redemption)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Uprising
|A2
|Resistance
|A3
|Undisclosed Desires
|B1
|United States Of Eurasia (+ Collateral Damage)
|B2
|Guiding Light
|C1
|Unnatural Selection
|C2
|Mk Ultra
|C3
|I Belong To You (+ Mon Coeur S'ouvre A Ta Voix)
|D1
|Exogenesis: Symphony Part 1 (Overture)
|D2
|Exogenesis: Symphony Part 2 (Cross-polination)
|D3
|Exogenesis: Symphony Part 3 (Redemption)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Достоинства:
Оркестровки звучат очень достойно и к самой пластинке нареканий нет.
Комментарий:
Один из зрелых альбомов в творчестве группы. Рекомендую.
Достоинства:
Отличное звучание. Пластинки с широкими дорожками. Никаких икажений. Звучит достаточно громко и качественно. Динамический диапазон выше чем цифровая версия. Слушать намного приятней
Недостатки:
Не обнаруженно
Комментарий:
Покупал исключительно для прослушивания . Очень люблю MUSE и особенно этот альбом) . сторона B-2 лучшая композиция ! )
Muse - The Resistance (0825646865475) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Muse - The Resistance (0825646865475) виниловая пластинка
Достоинства:
Оркестровки звучат очень достойно и к самой пластинке нареканий нет.
Комментарий:
Один из зрелых альбомов в творчестве группы. Рекомендую.
Достоинства:
Отличное звучание. Пластинки с широкими дорожками. Никаких икажений. Звучит достаточно громко и качественно. Динамический диапазон выше чем цифровая версия. Слушать намного приятней
Недостатки:
Не обнаруженно
Комментарий:
Покупал исключительно для прослушивания . Очень люблю MUSE и особенно этот альбом) . сторона B-2 лучшая композиция ! )