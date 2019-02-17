Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.09.2012
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
THE 2ND LAW
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%5 720 руб. 7 683 руб.
В наличии
Код товара: 99222
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 720 руб. -26%
7 683 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.09.2012
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
THE 2ND LAW
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Supremacy
|A2
|Madness
|A3
|Panic Station
|B1
|Prelude
|B2
|Survival
|B3
|Follow Me
|B4
|Animals
|C1
|Explorers
|C2
|Big Freeze
|C3
|Save Me
|D1
|Liquid State
|D2
|The 2nd Law: Unsustainable
|D3
|The 2nd Law: Isolated System
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Теги товара: Поп-музыка, Indie
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.09.2012
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
THE 2ND LAW
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Supremacy
|A2
|Madness
|A3
|Panic Station
|B1
|Prelude
|B2
|Survival
|B3
|Follow Me
|B4
|Animals
|C1
|Explorers
|C2
|Big Freeze
|C3
|Save Me
|D1
|Liquid State
|D2
|The 2nd Law: Unsustainable
|D3
|The 2nd Law: Isolated System
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Теги товара: Поп-музыка, Indie
Достоинства:
Красивое оформление обложки с глянцевым покрытием. Внутри в конвертах запакованы две пластинки чёрного цвета. Пластинки ровные, без дефектов.
Недостатки:
Хороший альбом, однако не скажу, что лучший. Есть хитовые композиции, однако прослушивая весь альбом, и они теряют свою красоту.
Комментарий:
Приятный сервис :)
Достоинства:
красиво оформлен
Недостатки:
нет
Комментарий:
один из самых удачных альбомов групы
Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - по цене 5720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка
Достоинства:
Красивое оформление обложки с глянцевым покрытием. Внутри в конвертах запакованы две пластинки чёрного цвета. Пластинки ровные, без дефектов.
Недостатки:
Хороший альбом, однако не скажу, что лучший. Есть хитовые композиции, однако прослушивая весь альбом, и они теряют свою красоту.
Комментарий:
Приятный сервис :)
Достоинства:
красиво оформлен
Недостатки:
нет
Комментарий:
один из самых удачных альбомов групы