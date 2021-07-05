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Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 1
Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 2
Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 3
Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 4
Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 5
Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 6
Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 7
Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 8
Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 9
Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 10
Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 11
Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 12
Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
SHOWBIZ
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 1
  • Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 2
  • Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 3
  • Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 4
  • Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 5
  • Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 6
  • Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 7
  • Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 8
  • Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 9
  • Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 10
  • Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 11
  • Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 12
  • Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99220
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MUSE
filter_none Товар входит в коллекцию MUSE

Коллекция MUSE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646912223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
SHOWBIZ
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sunburn, Muscle Museum, Fillip, Falling Down, Cave, Showbiz, Unintended, Uno, Sober, Escape, Overdue, Hate This and I'll Love You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка

Track List

A1Sunburn3:54
A2Muscle Museum4:23
A3Fillip4:01
B1Falling down4:34
B2Cave4:46
B3Showbiz5:16
C1Unintended3:57
C2Uno3:38
C3Sober4:04
D1Escape3:31
D2Overdue2:26
D3Hate this and I'll love you5:09



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка

05.07.2021
Рустам

Достоинства:
Первый альбом Muse с заглавным Musle Museum. Классный звук, ребята еще в форме и не на самоповторе. Рекомендую.

Комментарий:
Альбом двойной. Цена отличная.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646912223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
SHOWBIZ
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sunburn, Muscle Museum, Fillip, Falling Down, Cave, Showbiz, Unintended, Uno, Sober, Escape, Overdue, Hate This and I'll Love You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Sunburn3:54
A2Muscle Museum4:23
A3Fillip4:01
B1Falling down4:34
B2Cave4:46
B3Showbiz5:16
C1Unintended3:57
C2Uno3:38
C3Sober4:04
D1Escape3:31
D2Overdue2:26
D3Hate this and I'll love you5:09


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.07.2021
Рустам

Достоинства:
Первый альбом Muse с заглавным Musle Museum. Классный звук, ребята еще в форме и не на самоповторе. Рекомендую.

Комментарий:
Альбом двойной. Цена отличная.


Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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