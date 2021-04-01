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Muse - Black Holes And Revelations (0825646350919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Muse - Black Holes And Revelations (0825646350919) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Виниловая Пластинка Muse Black Holes And Revelations
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99217
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Коллекция MUSE
filter_none Товар входит в коллекцию MUSE

Коллекция MUSE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muse - Black Holes And Revelations (0825646350919) виниловая пластинка


Track List

A1    Take A Bow
Arranged By [Strings] – Matthew Bellamy
Conductor [Strings] – Audrey Riley
A2    Starlight    
A3    Supermassive Black Hole    
A4    Map Of The Problematique    
A5    Soldier's Poem    
A6    Invincible    
B1    Assassin    
B2    Exo-Politics    
B3    City Of Delusion
Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – Mauro Pagani
Trumpet – Marco Brioschi
B4    Hoodoo
Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – Audrey Riley
B5    Knights Of Cydonia
Trumpet – Marco Brioschi

Отзывы о товаре Muse - Black Holes And Revelations (0825646350919) виниловая пластинка

01.04.2021
Рустам

Достоинства:
Любимый и один из успешных альбомов Muse.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую. Внутри простенькое оформление, но сама пластинка звучит прилично (учитывая столько песен на одной стороне)
28.03.2019
Семён

Достоинства:
Отличная пластинка, ровная и без дефектов.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличный сервис и обслуживание клиентов)
05.10.2018
вадим

Достоинства:
качество как всегда на высоте!!

Недостатки:
нет

Комментарий:
отличный альбом. уместился на одной пластинке. и недорогой!!!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание


Track List

A1    Take A Bow
Arranged By [Strings] – Matthew Bellamy
Conductor [Strings] – Audrey Riley
A2    Starlight    
A3    Supermassive Black Hole    
A4    Map Of The Problematique    
A5    Soldier's Poem    
A6    Invincible    
B1    Assassin    
B2    Exo-Politics    
B3    City Of Delusion
Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – Mauro Pagani
Trumpet – Marco Brioschi
B4    Hoodoo
Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – Audrey Riley
B5    Knights Of Cydonia
Trumpet – Marco Brioschi
Самовывоз
Доставка
Отзывы
01.04.2021
Рустам

Достоинства:
Любимый и один из успешных альбомов Muse.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую. Внутри простенькое оформление, но сама пластинка звучит прилично (учитывая столько песен на одной стороне)
28.03.2019
Семён

Достоинства:
Отличная пластинка, ровная и без дефектов.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличный сервис и обслуживание клиентов)
05.10.2018
вадим

Достоинства:
качество как всегда на высоте!!

Недостатки:
нет

Комментарий:
отличный альбом. уместился на одной пластинке. и недорогой!!!


Muse - Black Holes And Revelations (0825646350919) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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