Muse - Black Holes And Revelations (0825646350919) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99217
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Muse - Black Holes And Revelations (0825646350919) виниловая пластинка
A1 Take A Bow
Track List
Arranged By [Strings] – Matthew Bellamy
Conductor [Strings] – Audrey Riley
A2 Starlight
A3 Supermassive Black Hole
A4 Map Of The Problematique
A5 Soldier's Poem
A6 Invincible
B1 Assassin
B2 Exo-Politics
B3 City Of Delusion
Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – Mauro Pagani
Trumpet – Marco Brioschi
B4 Hoodoo
Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – Audrey Riley
B5 Knights Of Cydonia
Trumpet – Marco Brioschi
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
A1 Take A Bow
Track List
Arranged By [Strings] – Matthew Bellamy
Conductor [Strings] – Audrey Riley
A2 Starlight
A3 Supermassive Black Hole
A4 Map Of The Problematique
A5 Soldier's Poem
A6 Invincible
B1 Assassin
B2 Exo-Politics
B3 City Of Delusion
Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – Mauro Pagani
Trumpet – Marco Brioschi
B4 Hoodoo
Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – Audrey Riley
B5 Knights Of Cydonia
Trumpet – Marco Brioschi
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Любимый и один из успешных альбомов Muse.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую. Внутри простенькое оформление, но сама пластинка звучит прилично (учитывая столько песен на одной стороне)
Достоинства:
Отличная пластинка, ровная и без дефектов.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличный сервис и обслуживание клиентов)
Достоинства:
качество как всегда на высоте!!
Недостатки:
нет
Комментарий:
отличный альбом. уместился на одной пластинке. и недорогой!!!
Muse - Black Holes And Revelations (0825646350919) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Muse - Black Holes And Revelations (0825646350919) виниловая пластинка
Достоинства:
Любимый и один из успешных альбомов Muse.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую. Внутри простенькое оформление, но сама пластинка звучит прилично (учитывая столько песен на одной стороне)
Достоинства:
Отличная пластинка, ровная и без дефектов.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличный сервис и обслуживание клиентов)
Достоинства:
качество как всегда на высоте!!
Недостатки:
нет
Комментарий:
отличный альбом. уместился на одной пластинке. и недорогой!!!