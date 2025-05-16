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Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 1
Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 2
Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 3
Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 4
Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 5
Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 6
Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 7
Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 8
Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 9
Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.07.2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
PRESENCE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 1
  • Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 2
  • Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 3
  • Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 4
  • Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 5
  • Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 6
  • Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 7
  • Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 8
  • Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 9
  • Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 165770
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Коллекция LED ZEPPELIN
filter_none Товар входит в коллекцию LED ZEPPELIN

Коллекция LED ZEPPELIN


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.07.2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
PRESENCE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка

Track List

A1Achilles Last Stand10:30
A2For Your Life6:25
A3Royal Orleans2:59
B1Nobody's Fault But Mine6:27
B2Candy Store Rock4:11
B3Hots On For Nowhere4:44
B4Tea For One9:25



Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock

Отзывы о товаре Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка

16.05.2025
Олег

Достоинства:
Это переиздание альбома , вышедшего 31 марта 1976 года . Конверт разворотный , полностью оригинальный . Запись хорошая . Пластинка ровная , без шорохов и шумов .

Недостатки:
Не замечены .

Комментарий:
Presence седьмой студийный альбом Led Zeppelin и стал одним из самых малопродаваемых альбомов группы . Цена в Котофото ниже средней по городу .



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.07.2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
PRESENCE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Achilles Last Stand10:30
A2For Your Life6:25
A3Royal Orleans2:59
B1Nobody's Fault But Mine6:27
B2Candy Store Rock4:11
B3Hots On For Nowhere4:44
B4Tea For One9:25


Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.05.2025
Олег

Достоинства:
Это переиздание альбома , вышедшего 31 марта 1976 года . Конверт разворотный , полностью оригинальный . Запись хорошая . Пластинка ровная , без шорохов и шумов .

Недостатки:
Не замечены .

Комментарий:
Presence седьмой студийный альбом Led Zeppelin и стал одним из самых малопродаваемых альбомов группы . Цена в Котофото ниже средней по городу .


Led Zeppelin - Presence (0081227965792) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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