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Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка

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Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка - фото 1
Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка - фото 2
Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка - фото 3
Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка - фото 4
Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка - фото 5
Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка - фото 6
Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
DIRTY MIND
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка - фото 1
  • Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка - фото 2
  • Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка - фото 3
  • Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка - фото 4
  • Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка - фото 5
  • Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка - фото 6
  • Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99352
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227977771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
DIRTY MIND
Жанр
Диско
Трек-лист
Dirty Mind, When You Were Mine, Do It All Night, Gotta Broken Heart Again, Uptown, Head, Sister, Partyup
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка

Track List

A1Dirty Mind4:11
A2When You Were Mine3:44
A3Do It All Night3:42
A4Gotta Broken Heart Again2:13
B1Uptown5:30
B2Head4:40
B3Sister1:33
B4Partyup4:24

Отзывы о товаре Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227977771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
DIRTY MIND
Жанр
Диско
Трек-лист
Dirty Mind, When You Were Mine, Do It All Night, Gotta Broken Heart Again, Uptown, Head, Sister, Partyup
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Dirty Mind4:11
A2When You Were Mine3:44
A3Do It All Night3:42
A4Gotta Broken Heart Again2:13
B1Uptown5:30
B2Head4:40
B3Sister1:33
B4Partyup4:24
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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