Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
DIRTY MIND
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99352
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227977771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
DIRTY MIND
Жанр
Диско
Трек-лист
Dirty Mind, When You Were Mine, Do It All Night, Gotta Broken Heart Again, Uptown, Head, Sister, Partyup
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Prince - Dirty Mind (0081227977771) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Dirty Mind
|4:11
|A2
|When You Were Mine
|3:44
|A3
|Do It All Night
|3:42
|A4
|Gotta Broken Heart Again
|2:13
|B1
|Uptown
|5:30
|B2
|Head
|4:40
|B3
|Sister
|1:33
|B4
|Partyup
|4:24
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227977771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
DIRTY MIND
Жанр
Диско
Трек-лист
Dirty Mind, When You Were Mine, Do It All Night, Gotta Broken Heart Again, Uptown, Head, Sister, Partyup
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Dirty Mind
|4:11
|A2
|When You Were Mine
|3:44
|A3
|Do It All Night
|3:42
|A4
|Gotta Broken Heart Again
|2:13
|B1
|Uptown
|5:30
|B2
|Head
|4:40
|B3
|Sister
|1:33
|B4
|Partyup
|4:24
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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