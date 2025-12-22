Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Новогодний сборник
Альбом (сингл)
Песни Для Хорошего Настроения
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
В наличии
Код товара: 718467
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2 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Новогодний сборник
Альбом (сингл)
Песни Для Хорошего Настроения
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Маленькой Ёлочке Холодно Зимой, Расскажи, Снегурочка!, Новогодние Игрушки, Песенка О Медведях, Белые Снежинки, Пингвины, А Снег Идёт, Песенка О Снежинке, Песенка О Лете, Звенит Январская Вьюга, На Белом Покрывале Января, Зима, Лесной Олень, Песня Про Зайцев, Снег Над Ленинградом, Проснись И Пой
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка
Окунитесь в волшебство Нового года с эксклюзивным сборником от лейбла "Бомба Мьюзик"! Погрузитесь в уютную и радостную атмосферу новогоднего настроения под теплое и зажигательное звучание винила. В каждой пластинке вас ждет приятный сюрприз – красивая новогодняя открытка!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Новогодний сборник
Альбом (сингл)
Песни Для Хорошего Настроения
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Маленькой Ёлочке Холодно Зимой, Расскажи, Снегурочка!, Новогодние Игрушки, Песенка О Медведях, Белые Снежинки, Пингвины, А Снег Идёт, Песенка О Снежинке, Песенка О Лете, Звенит Январская Вьюга, На Белом Покрывале Января, Зима, Лесной Олень, Песня Про Зайцев, Снег Над Ленинградом, Проснись И Пой
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Окунитесь в волшебство Нового года с эксклюзивным сборником от лейбла "Бомба Мьюзик"! Погрузитесь в уютную и радостную атмосферу новогоднего настроения под теплое и зажигательное звучание винила. В каждой пластинке вас ждет приятный сюрприз – красивая новогодняя открытка!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка, хорошие песни, упакована хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отлично , прослушала все песни , записи хорошие , ничего не глючит , не скачет
Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Blue Vinyl) (4680068806699) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка, хорошие песни, упакована хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отлично , прослушала все песни , записи хорошие , ничего не глючит , не скачет