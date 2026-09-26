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Talking Heads - More Songs About Buildings and Food (0081227963583) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Talking Heads - More Songs About Buildings and Food (0081227963583) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Talking Heads, More Songs About Buildings and Food (0081227963583)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99538
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Talking Heads - More Songs About Buildings and Food (0081227963583) виниловая пластинка

Track List

A1Thank You For Sending Me An Angel2:11
A2With Your Love3:30
A3The Good Thing3:03
A4Warning Sign3:55
A5The Girls Want To Be With The Girls2:37
A6Found A Job5:00
B1Artists Only3:34
B2I'm Not In Love4:33
B3Stay Hungry2:39
B4Take Me To The River5:00
B5The Big Country5:30

Отзывы о товаре Talking Heads - More Songs About Buildings and Food (0081227963583) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Thank You For Sending Me An Angel2:11
A2With Your Love3:30
A3The Good Thing3:03
A4Warning Sign3:55
A5The Girls Want To Be With The Girls2:37
A6Found A Job5:00
B1Artists Only3:34
B2I'm Not In Love4:33
B3Stay Hungry2:39
B4Take Me To The River5:00
B5The Big Country5:30
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Talking Heads - More Songs About Buildings and Food (0081227963583) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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