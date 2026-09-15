Annie Ross - A Gasser! (Analogue) (5060149621110) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Annie Ross - A Gasser! (Analogue) (5060149621110) виниловая пластинка
Виниловая пластинка от бренда Pure Pleasure — это истинное наслаждение для ценителей качественного звучания и изысканных музыкальных композиций. Представляем вашему вниманию стандартное издание, выполненное в жанре smooth jazz. Эта 12-дюймовая LP пластинка обладает весом 180 грамм, что обеспечивает исключительную стабильность и качество звучания. Черный винил, отличающийся высоким уровнем сохранности "Still Sealed" (SS), гарантирует, что вы получите его в идеальном состоянии. Пластинка находится в такой же безупречной упаковке, что сохраняет ее в первозданном виде. Pure Pleasure предлагает вам погрузиться в мир плавных джазовых мелодий, где каждая композиция обретает свою неповторимую глубину и атмосферу. Это издание станет отличным выбором как для личной коллекции, так и в подарок истинным меломанам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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