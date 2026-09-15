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Annie Ross - A Gasser! (Analogue) (5060149621110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Annie Ross - A Gasser! (Analogue) (5060149621110) виниловая пластинка

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Annie Ross - A Gasser! (Analogue) (5060149621110) виниловая пластинка - фото 1
Annie Ross - A Gasser! (Analogue) (5060149621110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Annie Ross
Альбом (сингл)
A Gasser!
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Annie Ross - A Gasser! (Analogue) (5060149621110) виниловая пластинка - фото 1
  • Annie Ross - A Gasser! (Analogue) (5060149621110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 990 руб.  4 410 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665408
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Annie Ross - A Gasser! (Analogue) (5060149621110) виниловая пластинка
2 990 руб. -32%
4 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Annie Ross
Альбом (сингл)
A Gasser!
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Everything Ive Got Belongs To You, Invitation To The Blues, I Didnt Know About You, I Dont Want To Cry Anymore, Lucky Day, I Was Doin Allright, You Took Advantage Of Me, Youre Nearer, Lucky So And So, Nobodys Baby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Annie Ross - A Gasser! (Analogue) (5060149621110) виниловая пластинка

Виниловая пластинка от бренда Pure Pleasure — это истинное наслаждение для ценителей качественного звучания и изысканных музыкальных композиций. Представляем вашему вниманию стандартное издание, выполненное в жанре smooth jazz. Эта 12-дюймовая LP пластинка обладает весом 180 грамм, что обеспечивает исключительную стабильность и качество звучания. Черный винил, отличающийся высоким уровнем сохранности "Still Sealed" (SS), гарантирует, что вы получите его в идеальном состоянии. Пластинка находится в такой же безупречной упаковке, что сохраняет ее в первозданном виде. Pure Pleasure предлагает вам погрузиться в мир плавных джазовых мелодий, где каждая композиция обретает свою неповторимую глубину и атмосферу. Это издание станет отличным выбором как для личной коллекции, так и в подарок истинным меломанам.

Отзывы о товаре Annie Ross - A Gasser! (Analogue) (5060149621110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Annie Ross
Альбом (сингл)
A Gasser!
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Everything Ive Got Belongs To You, Invitation To The Blues, I Didnt Know About You, I Dont Want To Cry Anymore, Lucky Day, I Was Doin Allright, You Took Advantage Of Me, Youre Nearer, Lucky So And So, Nobodys Baby
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка от бренда Pure Pleasure — это истинное наслаждение для ценителей качественного звучания и изысканных музыкальных композиций. Представляем вашему вниманию стандартное издание, выполненное в жанре smooth jazz. Эта 12-дюймовая LP пластинка обладает весом 180 грамм, что обеспечивает исключительную стабильность и качество звучания. Черный винил, отличающийся высоким уровнем сохранности "Still Sealed" (SS), гарантирует, что вы получите его в идеальном состоянии. Пластинка находится в такой же безупречной упаковке, что сохраняет ее в первозданном виде. Pure Pleasure предлагает вам погрузиться в мир плавных джазовых мелодий, где каждая композиция обретает свою неповторимую глубину и атмосферу. Это издание станет отличным выбором как для личной коллекции, так и в подарок истинным меломанам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Annie Ross - A Gasser! (Analogue) (5060149621110) виниловая пластинка - по цене 2990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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