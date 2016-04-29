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Kmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка

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Kmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка - фото 1
Kmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2016
Исполнитель
Kmpfsprt
Альбом (сингл)
INTERVENTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка - фото 1
  • Kmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99051
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка
2 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853047017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2016
Исполнитель
Kmpfsprt
Альбом (сингл)
INTERVENTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка

Track List

1Soundtrack Zum Aufprall02:57
2Intervention02:32
3Ich Hor' Die Single Nicht03:35
4Lichter03:00
5Antithese02:59
6Wir Bleiben Wach03:39
72014 24/702:41
8Loschen.Zuruckspulen.02:53
9Samstagabendtodeskampf03:20
10Mit Anlauf03:19
11Pamphlet04:17

Отзывы о товаре Kmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853047017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2016
Исполнитель
Kmpfsprt
Альбом (сингл)
INTERVENTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание

Track List

1Soundtrack Zum Aufprall02:57
2Intervention02:32
3Ich Hor' Die Single Nicht03:35
4Lichter03:00
5Antithese02:59
6Wir Bleiben Wach03:39
72014 24/702:41
8Loschen.Zuruckspulen.02:53
9Samstagabendtodeskampf03:20
10Mit Anlauf03:19
11Pamphlet04:17
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2840 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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