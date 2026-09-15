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Ricchi & Poveri - MADE IN ITALY (4640004137980) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ricchi & Poveri - MADE IN ITALY (4640004137980) виниловая пластинка

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Ricchi &amp; Poveri - MADE IN ITALY (4640004137980) виниловая пластинка - фото 1
Ricchi &amp; Poveri - MADE IN ITALY (4640004137980) виниловая пластинка - фото 2
Ricchi &amp; Poveri - MADE IN ITALY (4640004137980) виниловая пластинка - фото 3
Ricchi &amp; Poveri - MADE IN ITALY (4640004137980) виниловая пластинка - фото 4
Ricchi &amp; Poveri - MADE IN ITALY (4640004137980) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ricchi & Poveri
Альбом (сингл)
Made In Italy
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ricchi &amp; Poveri - MADE IN ITALY (4640004137980) виниловая пластинка - фото 1
  • Ricchi &amp; Poveri - MADE IN ITALY (4640004137980) виниловая пластинка - фото 2
  • Ricchi &amp; Poveri - MADE IN ITALY (4640004137980) виниловая пластинка - фото 3
  • Ricchi &amp; Poveri - MADE IN ITALY (4640004137980) виниловая пластинка - фото 4
  • Ricchi &amp; Poveri - MADE IN ITALY (4640004137980) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696024
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ricchi & Poveri - MADE IN ITALY (4640004137980) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137980]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ricchi & Poveri
Альбом (сингл)
Made In Italy
Жанр
Диско
Трек-лист
Mamma maria, Amore odio, Cose Sei, Acapulco, Made In Italy, Cpome vorrei, Dimmi che mi ami, Voulez vous danser, Piccolo amore, Sara perche ti amo, Perdutamente amore, Musica vita mia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ricchi & Poveri - MADE IN ITALY (4640004137980) виниловая пластинка

Представляем вам виниловую пластинку Итальянской поп-группы Ricchi & Poveri под названием «Made in Italy». В альбом вошли такие супер -хиты как сингл «Мата Maria» и «Made in Italy». Данная пластинка позволит вам окунуться в атмосферу диско и танцевальной музыки и никого не оставит равнодушным.

Отзывы о товаре Ricchi & Poveri - MADE IN ITALY (4640004137980) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137980]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ricchi & Poveri
Альбом (сингл)
Made In Italy
Жанр
Диско
Трек-лист
Mamma maria, Amore odio, Cose Sei, Acapulco, Made In Italy, Cpome vorrei, Dimmi che mi ami, Voulez vous danser, Piccolo amore, Sara perche ti amo, Perdutamente amore, Musica vita mia
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Представляем вам виниловую пластинку Итальянской поп-группы Ricchi & Poveri под названием «Made in Italy». В альбом вошли такие супер -хиты как сингл «Мата Maria» и «Made in Italy». Данная пластинка позволит вам окунуться в атмосферу диско и танцевальной музыки и никого не оставит равнодушным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ricchi & Poveri - MADE IN ITALY (4640004137980) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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