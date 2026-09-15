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Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка

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Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка - фото 1
Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка - фото 2
Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка - фото 3
Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка - фото 4
Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
RENAUD CAPUCON
Альбом (сингл)
Un Violon A Paris
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка - фото 1
  • Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка - фото 2
  • Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка - фото 3
  • Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка - фото 4
  • Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647521
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка
2 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296512940]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
RENAUD CAPUCON
Альбом (сингл)
Un Violon A Paris
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Georg Friedrich Handel Sonate HWV 371, larghetto, Johann Sebastian Bach Aria, from Suite n°3, Fritz Kreisler Prelude and allegro in the style of Pugnani, Richard Wagner Albumblatt WWV94, Frederic Chopin Nocturne n°20, op. Posthume, Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro, Piotr Ilych Tchaikovsky Iolanta “Atchevo eta prezdhe ne znala”, Sergei Rachmaninov Vocalise op.24 No14, Anton Dvorak Songs my Mother taught me (from “Gypsy Songs”, op.55 n°4), Jules Massenet Meditation de Thais, Cla
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка

Популярный французский скрипач Рено Капюсон выпускает свой новый альбом UN VIOLON ? PARIS. Во время первого карантина во Франции Рено Капюсон каждый день играл новую пьесу, чтобы поднять настроение своих поклонников в социальных сетях, в сопровождении пианиста Гийома Беллома из их домов - они получили восторженный отклик. Коллекция кроссоверов из коротких, удобных для потоковой передачи вещей с откидной спинкой. «Por una cabeza» Карлоса Гарделя, «Улыбка» Чаплина из Нового времени, «Cinema Paradiso» Морриконе, «Ronde des lutins» Баззини, «Prelude in the style of Pugnani» Крейслера, «Вокализ» Рахманинова. Предыдущие кроссоверные проекты Капюсона показали себя очень хорошо: сейчас у альбома Cinema более 100 тысяч проданных экземпляров по всему миру.

Отзывы о товаре Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296512940]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
RENAUD CAPUCON
Альбом (сингл)
Un Violon A Paris
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Georg Friedrich Handel Sonate HWV 371, larghetto, Johann Sebastian Bach Aria, from Suite n°3, Fritz Kreisler Prelude and allegro in the style of Pugnani, Richard Wagner Albumblatt WWV94, Frederic Chopin Nocturne n°20, op. Posthume, Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro, Piotr Ilych Tchaikovsky Iolanta “Atchevo eta prezdhe ne znala”, Sergei Rachmaninov Vocalise op.24 No14, Anton Dvorak Songs my Mother taught me (from “Gypsy Songs”, op.55 n°4), Jules Massenet Meditation de Thais, Cla
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Популярный французский скрипач Рено Капюсон выпускает свой новый альбом UN VIOLON ? PARIS. Во время первого карантина во Франции Рено Капюсон каждый день играл новую пьесу, чтобы поднять настроение своих поклонников в социальных сетях, в сопровождении пианиста Гийома Беллома из их домов - они получили восторженный отклик. Коллекция кроссоверов из коротких, удобных для потоковой передачи вещей с откидной спинкой. «Por una cabeza» Карлоса Гарделя, «Улыбка» Чаплина из Нового времени, «Cinema Paradiso» Морриконе, «Ronde des lutins» Баззини, «Prelude in the style of Pugnani» Крейслера, «Вокализ» Рахманинова. Предыдущие кроссоверные проекты Капюсона показали себя очень хорошо: сейчас у альбома Cinema более 100 тысяч проданных экземпляров по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка - стоимость товара 2740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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