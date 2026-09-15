Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Renaud Capucon - Un Violon A Paris (0190296512940) виниловая пластинка
Популярный французский скрипач Рено Капюсон выпускает свой новый альбом UN VIOLON ? PARIS. Во время первого карантина во Франции Рено Капюсон каждый день играл новую пьесу, чтобы поднять настроение своих поклонников в социальных сетях, в сопровождении пианиста Гийома Беллома из их домов - они получили восторженный отклик. Коллекция кроссоверов из коротких, удобных для потоковой передачи вещей с откидной спинкой. «Por una cabeza» Карлоса Гарделя, «Улыбка» Чаплина из Нового времени, «Cinema Paradiso» Морриконе, «Ronde des lutins» Баззини, «Prelude in the style of Pugnani» Крейслера, «Вокализ» Рахманинова. Предыдущие кроссоверные проекты Капюсона показали себя очень хорошо: сейчас у альбома Cinema более 100 тысяч проданных экземпляров по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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