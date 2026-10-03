Jimi Hendrix & Knight Curtis & Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jimi Hendrix & Knight Curtis & Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка
Коллекция раниих записей Джими Хендрикса с коллективом Curtis Knight & The Squires, сделанных в 1965-67 годах и выпущенных ограниченным тиражом на цветном пронумерованном виниле, специально для Black Friday Record Store Day 2020. "No Business: The PPX Sessions Volume 2" Кёртиса Найта демонстрирует очередной этап работы сайдмена (до-Experience эпохи) Джими Хендрикса с гарлемской R&B-группой, в которую входил и сам гений гитары. Эти 12 записей были сделаны в Studio 76 в 1965 году (а также на двух спорных сессиях в июле и августе 1967 года) и дают захватывающее представление о гениальности Хендрикса за годы до - и во время - его раннего успеха. Релиз включает демо 1965 года первой известной композиции Хендрикса, «Working All Day», и вызывающую дрожь игру на гитаре, которая намекает на грядущий гений исполнителя. Хотя это и не был альбом Джими Хендрикса, музыка сейчас находится под контролем Experience Hendrix, и благодаря им, легендарный инженер Эдди Крамер с любовью восстановил ее, чтобы мы могли наслаждаться в ее надлежащем историческом контексте в лимитированном и пронумерованном издании на коричневом виниле.
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Отзывы о товаре Jimi Hendrix & Knight Curtis & Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка