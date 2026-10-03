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Jimi Hendrix & Knight Curtis & Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimi Hendrix & Knight Curtis & Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка

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Jimi Hendrix &amp; Knight Curtis &amp; Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Hendrix &amp; Knight Curtis &amp; Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка - фото 2
Jimi Hendrix &amp; Knight Curtis &amp; Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка - фото 3
Jimi Hendrix &amp; Knight Curtis &amp; Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка - фото 4
Jimi Hendrix &amp; Knight Curtis &amp; Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Curtis Knight, The Squires
Альбом (сингл)
No Business: The Ppx Sessions Volume 2
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Hendrix &amp; Knight Curtis &amp; Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Hendrix &amp; Knight Curtis &amp; Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimi Hendrix &amp; Knight Curtis &amp; Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimi Hendrix &amp; Knight Curtis &amp; Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimi Hendrix &amp; Knight Curtis &amp; Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424459
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jimi Hendrix & Knight Curtis & Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка
2 700 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398003610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Curtis Knight, The Squires
Альбом (сингл)
No Business: The Ppx Sessions Volume 2
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Gloomy Monday, Hush Now, No Business, Love Love, UFO, My Best Friend (Takes 3/4/5), How Would You Feel, Hornet’s Nest, I Need You Every Day, Suey, No Business, Working All Day
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix & Knight Curtis & Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка

Коллекция раниих записей Джими Хендрикса с коллективом Curtis Knight & The Squires, сделанных в 1965-67 годах и выпущенных ограниченным тиражом на цветном пронумерованном виниле, специально для Black Friday Record Store Day 2020. "No Business: The PPX Sessions Volume 2" Кёртиса Найта демонстрирует очередной этап работы сайдмена (до-Experience эпохи) Джими Хендрикса с гарлемской R&B-группой, в которую входил и сам гений гитары. Эти 12 записей были сделаны в Studio 76 в 1965 году (а также на двух спорных сессиях в июле и августе 1967 года) и дают захватывающее представление о гениальности Хендрикса за годы до - и во время - его раннего успеха. Релиз включает демо 1965 года первой известной композиции Хендрикса, «Working All Day», и вызывающую дрожь игру на гитаре, которая намекает на грядущий гений исполнителя. Хотя это и не был альбом Джими Хендрикса, музыка сейчас находится под контролем Experience Hendrix, и благодаря им, легендарный инженер Эдди Крамер с любовью восстановил ее, чтобы мы могли наслаждаться в ее надлежащем историческом контексте в лимитированном и пронумерованном издании на коричневом виниле.

Отзывы о товаре Jimi Hendrix & Knight Curtis & Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398003610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Curtis Knight, The Squires
Альбом (сингл)
No Business: The Ppx Sessions Volume 2
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Gloomy Monday, Hush Now, No Business, Love Love, UFO, My Best Friend (Takes 3/4/5), How Would You Feel, Hornet’s Nest, I Need You Every Day, Suey, No Business, Working All Day
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Коллекция раниих записей Джими Хендрикса с коллективом Curtis Knight & The Squires, сделанных в 1965-67 годах и выпущенных ограниченным тиражом на цветном пронумерованном виниле, специально для Black Friday Record Store Day 2020. "No Business: The PPX Sessions Volume 2" Кёртиса Найта демонстрирует очередной этап работы сайдмена (до-Experience эпохи) Джими Хендрикса с гарлемской R&B-группой, в которую входил и сам гений гитары. Эти 12 записей были сделаны в Studio 76 в 1965 году (а также на двух спорных сессиях в июле и августе 1967 года) и дают захватывающее представление о гениальности Хендрикса за годы до - и во время - его раннего успеха. Релиз включает демо 1965 года первой известной композиции Хендрикса, «Working All Day», и вызывающую дрожь игру на гитаре, которая намекает на грядущий гений исполнителя. Хотя это и не был альбом Джими Хендрикса, музыка сейчас находится под контролем Experience Hendrix, и благодаря им, легендарный инженер Эдди Крамер с любовью восстановил ее, чтобы мы могли наслаждаться в ее надлежащем историческом контексте в лимитированном и пронумерованном издании на коричневом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimi Hendrix & Knight Curtis & Sq - No Business: The Ppx Sessions Vol.2 (Lim.Ed.,Coloured) (0194398003610) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2700 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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