Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка
Юбилейное издание на 180-граммовом виниле цвета зеленого мрамора альбома Jefferson Starship «Blows Against The Empire», выпущенное ограниченным тиражом, специально для Black Friday Record Store Day 2020. Поскольку большинство участников Jefferson Airplane после распада группы отправились в неизвестном направлении, Пол Кантнер и Грейс Слик отсиживались в студии в Сан-Франциско в 1970 году вместе с несколькими легендами рок-н-ролла Западного побережья, включая Джерри Гарсию, Дэвида Кросби и Микки Харта, чтобы создать то, что станет лучшей сольной работой Кантнера, его космической рок-оперой «Blows Against The Empire». Это издание на 180-граммовом виниле цвета зеленого мрамора, будет выпущенное к 50-летию альбома, ограниченным тиражом, специально для Black Friday Record Store Day 2020
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Отзывы о товаре Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка