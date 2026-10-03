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Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка

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Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка - фото 1
Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка - фото 2
Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка - фото 3
Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка - фото 4
Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
JEFFERSON STARSHIP
Альбом (сингл)
Blows Against The Empire
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка - фото 1
  • Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка - фото 2
  • Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка - фото 3
  • Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка - фото 4
  • Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424444
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398003818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
JEFFERSON STARSHIP
Альбом (сингл)
Blows Against The Empire
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Mau Mau (Amerikon), The Baby Tree, Let’s Go Together, A Child Is Coming, Sunrise, Hijack, Home, Have You Seen The Stars Tonite, X-M, Starship
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка

Юбилейное издание на 180-граммовом виниле цвета зеленого мрамора альбома Jefferson Starship «Blows Against The Empire», выпущенное ограниченным тиражом, специально для Black Friday Record Store Day 2020. Поскольку большинство участников Jefferson Airplane после распада группы отправились в неизвестном направлении, Пол Кантнер и Грейс Слик отсиживались в студии в Сан-Франциско в 1970 году вместе с несколькими легендами рок-н-ролла Западного побережья, включая Джерри Гарсию, Дэвида Кросби и Микки Харта, чтобы создать то, что станет лучшей сольной работой Кантнера, его космической рок-оперой «Blows Against The Empire». Это издание на 180-граммовом виниле цвета зеленого мрамора, будет выпущенное к 50-летию альбома, ограниченным тиражом, специально для Black Friday Record Store Day 2020

Отзывы о товаре Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398003818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
JEFFERSON STARSHIP
Альбом (сингл)
Blows Against The Empire
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Mau Mau (Amerikon), The Baby Tree, Let’s Go Together, A Child Is Coming, Sunrise, Hijack, Home, Have You Seen The Stars Tonite, X-M, Starship
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Юбилейное издание на 180-граммовом виниле цвета зеленого мрамора альбома Jefferson Starship «Blows Against The Empire», выпущенное ограниченным тиражом, специально для Black Friday Record Store Day 2020. Поскольку большинство участников Jefferson Airplane после распада группы отправились в неизвестном направлении, Пол Кантнер и Грейс Слик отсиживались в студии в Сан-Франциско в 1970 году вместе с несколькими легендами рок-н-ролла Западного побережья, включая Джерри Гарсию, Дэвида Кросби и Микки Харта, чтобы создать то, что станет лучшей сольной работой Кантнера, его космической рок-оперой «Blows Against The Empire». Это издание на 180-граммовом виниле цвета зеленого мрамора, будет выпущенное к 50-летию альбома, ограниченным тиражом, специально для Black Friday Record Store Day 2020
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th Ann.,Green) (0194398003818) виниловая пластинка - по цене 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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